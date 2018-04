Zwei Palästinenser Verletzungen erlegen

Gaza. Nach den Protesten im Gazastreifen sind zwei weitere Palästinenser an ihren Verletzungen gestorben. Ein Sprecher des örtlichen Gesundheitsministeriums teilte am Montag mit, ein 20jähriger sei am Vorabend seinen Verletzungen erlegen, die er am Freitag erlitten hatte. Außerdem sei am Montag morgen ein gehörloser 16jähriger an einem Bauchschuss gestorben. Damit steigt die Zahl der von israelischen Einsatzkräften getöteten Menschen binnen gut drei Wochen auf 41. (dpa/jW)