Emigrierte deutsche Juden werden im besetzten Amsterdam von deutschen Faschisten verhaftet (4. Juni 1940) Foto: Bundesarchiv, Bild 183-L05168 / CC-BY-SA 3.0

Das neuste Buch des niederländischen Historikers Gerard Aalders »Wilhelmina: Wirklichkeit und Fiktion« schlägt in seiner Heimat gegenwärtig hohe Wellen. Die Königin sei mit ihrer Ahnungslosigkeit während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg ein »Gottesgeschenk für die Gestapo« gewesen, sagte Aalders am Dienstag vor einer Woche auf dem niederländischen Sender NPO Radio 1 – und brachte damit die Royalisten in den Niederlanden gegen sich auf.

Wilhelmina war zwischen 1890 bis 1948 Königin des Landes. Kurz nachdem die Wehrmacht im Mai 1940 einmarschiert war, floh sie mit der Regierung nach London, von wo sie erst am 13. März 1945 wieder zurückkehrte. Bis heute gilt Königin Wilhelmina den Königstreuen als Ikone des Widerstands.

Aalders findet, die Niederländer sähen Wilhelmina durch eine rosarote Brille: »Sie war keine mythische Königin. Im Gegenteil, sie war die Königin der Mythen.« Sie sei halsstarrig gewesen, hochmütig. Selbstüberschätzung, Weltfremdheit und ein ausgeprägter Tunnelblick hätten ihr Handeln bestimmt. Der US-amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt beschreibe sie als bigott, anmaßend und egozen­trisch. »Präsident Roosevelts Meinung über sie war vernichtend«, so Aalders bei NPO Radio 1.

Wilhelmina habe keine Ahnung von den internationalen Beziehungen und dem Kriegsverlauf gehabt. Ihre Ignoranz führte nach Ansicht des Historikers zu Fehleinschätzungen, die Hunderten von Widerstandskämpfern das Leben gekostet haben könnten. »Sie hat den Widerstand zentralisiert, während sie keinen blassen Schimmer hatte, wie die Dinge zusammenhingen«, schreibt er in seinem Buch.

Der Befehl, alle Widerstandsgruppen zusammenzulegen, war höchst riskant, weil die Organisation deutlich mehr konspirative Treffen und Reisen quer durch das Land erforderte. Das blieb den deutschen Besatzern und ihren niederländischen Handlangern nicht verborgen.

Das Schicksal der Juden im Land schien Wilhelmina nicht sehr nahezugehen. 48 Ansprachen richtete die Königin aus London an ihre Untertanen. Nur dreimal erwähnte sie die Juden. »Man stelle sich vor, Wilhelmina hätte über Radio Oranje die niederländischen Beamten aufgerufen, nicht bei antijüdischen Maßnahmen mitzuarbeiten«, zitiert die niederländische Nachrichtenseite The Post Online am 16. April den niederländischen Journalisten Hans Knoop, der in den 1970ern eine maßgebliche Rolle beim Aufspüren des SS-Kriegsverbrechers Pieter Menten spielte.

Doch Wilhelmina blieb stumm. Statt dessen halfen niederländische Spezialeinheiten den Nazis und nahmen ab 1942 rund 9.000 Juden fest und pferchten sie im Zwischenlager Westerbork ein, das von Niederländern bewacht wurde. Transportiert wurden die Juden von der landeseigenen Bahngesellschaft. Mehrfach sollen deren Chefs, die in direkter Verbindung mit der Exilregierung in London standen, sich nach Direktiven erkundigt haben und und bekamen anscheinend die Order fortzufahren.

Die niederländische Exilregierung hielt es nicht einmal für nötig, das Schicksal der Juden auf die Agenda einer Kabinettssitzung zu setzen. Nach der Befreiung seien zahllose kompromittierende Dokumente verbrannt worden, behauptet ein damaliger Sekretär der Königin gegenüber Aalders. Sogar im Ausland sollen Unterlagen vernichtet worden sein.

Royalisten werfen dem Historiker trotzdem vor, er beschädige das Königshaus. »Das ist eine unglaubliche Schande«, fand der 94jährige Rudi Hemmes am Freitag im Algemeen Dagblad (AD). Hemmes ist ein sogenannter »Engelandvaarder«, einer jener Niederländer, die nach dem Einmarsch der Wehrmacht ins Exil gingen und sich dort den alliierten Truppen anschlossen. Noch heute legen die ehemals kämpfenden Exilanten an Wilhelminas Todestag am Grab in der Nieuwe Kerk in Delft Blumen nieder.

Dabei hätten die Königstreuen allen Grund, den Argumenten des Historikers mehr Beachtung zu schenken, findet die Tageszeitung Tubantia aus Enschede. »Die Gnädigste saß mit ihrem königlichen Hinterteil in London, ehe die Deutschen noch Rotterdam bombardiert hatten«, lästerte sie am Samstag über Wilhelmina. Tubantia empfiehlt den Royalisten zum Ehrenmal für die getöteten Widerstandskämpfer nach Markelo zu gehen: »Da sind wenige Monarchisten drunter.«