Flüchtlinge auf dem Mittelmeer gerettet

Trapani. Am Montag morgen sind 537 Gerettete im sizilianischen Trapani von Bord der »Aquarius« gegangen, mit der die Organisationen »SOS Méditerranée« und »Ärzte ohne Grenzen« unterwegs sind. Wie die italienische Küstenwache zudem am Montag meldete, wurden am Sonnabend und Sonntag rund 900 Menschen geborgen. Außerdem seien 263 Menschen von der libyschen Küstenwache aufgebracht und in das Kriegsland zurücktransportiert worden, von wo aus sie auf mehreren Booten gestartet waren. Geborgen wurden nach Angaben der Küstenwache auch elf Leichen. (dpa/jW)