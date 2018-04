Armenischer Premier tritt zurück

Jerewan. In Armenien ist der neue Ministerpräsident Sersch Sargsjan am Montag zurückgetreten. Das teilte der 63jährige nach Medienberichten aus Jerewan auf seiner Webseite mit. In den vergangenen Tagen kam es zu Protesten gegen Sargsjan in dem Kaukasusland. Kurz zuvor hatten die Behörden den am Sonntag festgenommenen Abgeordneten Nikol Paschinjan wieder freigelassen. Die Kundgebungen in vielen Städten der Exsowjetrepublik dauerten am Montag an. Die Demonstrationen hatten in der vorletzten Woche begonnen, weil Sargsjan nach zehn Jahren als Präsident die Macht nicht wie versprochen abgegeben hatte, sondern sich zum Regierungschef wählen ließ.(dpa/jW)