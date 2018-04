Kapital schlägt zurück

Zu jW vom 14./15. April: »Die rote Gefahr«

Gerhard Feldbauer deutet ja in seinem Beitrag schon an, dass in Washington erwogen wurde, die Wahlen in Italien von 1948 notfalls zu manipulieren. Wenn man das Ergebnis dieser Wahl mit dem von 1946 vergleicht, sieht man, dass die Christdemokraten in nur 22 Monaten einen Stimmenzuwachs von mehr als 13 Prozent erhielten. Das Ganze riecht geradezu nach Wahlfälschung. Das Fazit lautet also, dass eine oder mehrere linksgerichtete Parteien niemals allein auf einen Wahlsieg setzen sollten. Spätestens danach schlägt das Kapital zurück (…).

Thomas Klinger, per E-Mail

Aufs Kreuz gelegt

Zu jW vom 14./15. April: »Ideologische Geistesverwandtschaft«

Die Rezession 1966/67 lieferte die Begründung für die erste »Groko« in der BRD (Kabinett von Kurt Georg Kiesinger, nach »Schwarz-Gelb« mit Ludwig Erhard), in der allerdings Union und SPD nicht nur programmatisch, sondern auch realpolitisch einer diesen Namen verdienenden Sozialpolitik und einer keynesianisch-interventionistischen Wirtschaftspolitik noch näher standen als heute. (…) Auf SPD-Seite war der Shooting-Star nicht nur Vizekanzler Brandt, sondern vor allem auch Wirtschaftsminister Karl Schiller. Seine Handschrift trug ein (…) formell nie außer Kraft gesetztes, wenn auch nie vollumfänglich angewandtes und neuerdings durch die »Schuldenbremse« konterkariertes Gesetz, das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz – das u. a. zu antizyklischer Haushaltsführung verpflichtet. Dass die NPD 1969 durchfiel, dürfte ebenso darauf zurückgehen wie auf die gesellschaftliche Klammerfunktion, die die SPD noch hatte. (…) Brandts Kantersieg 1972 bestätigte die (…) Entspannungspolitik, aber auch innere Reformen mit sozialpolitischer Bedeutung (…). Noch Nachfolger Helmut Schmidt war bei sehr verschiedenen Gruppen populär, wiewohl sein Sieg 1980 gratis war, da die Union (…) Franz Josef Strauß aufgestellt hatte. Und kurios: So sehr Schmidt (…) als Rechtsausleger der SPD gilt, als Volkswirt und Dialogpartner seines Beraters Albrecht Müller hätte er eigentlich am Ende seines langen Lebens Die Linke wählen müssen. (…) Was ich nie verstand: An der SPD-Basis muss es doch auch noch so etwas wie Sozialdemokraten geben. Warum ließen die sich von Schröder und Co. derart willig aufs Kreuz legen (…)?

Bernhard May, Solingen

Mehr Sorgfalt

Zu jW vom 16. April: »Wahrheiten aus der Grauzone«

Dass die Geschichte des Widerstands im KZ Buchenwald einmal mehr rehabilitiert und insbesondere die Problematik des sogenannten »Opfertausches« ins rechte Licht gerückt wurde, ist erfreulich. Die französische Autorin Sonia Combe, lobt Sabine Kebir, habe die Diskreditierung der Kommunisten durch sachkundige Argumentation ad absurdum geführt. Ärgerlich sind allerdings diverse Fehler (…): So heißt es, viele deutsche Häftlinge seien 1943 »oftmals schon an die zehn Jahre in Buchenwald« gewesen, obwohl das Lager erst 1937 errichtet worden war. Die Franzosen wiederum stellten keine 40 Prozent der Inhaftierten (die größte Häftlingsgruppe waren die Sowjetbürger, zumeist Russen und Ukrainer), und die Gründung ihres illegalen »Komitees für französische Interessen« 1944 ging auch mitnichten der Entstehung anderer nationaler Untergrundorganisationen voraus. Die österreichischen und tschechoslowakischen Kommunisten z. B. organisierten sich bereits 1939/40. Falsch ist auch, dass die nationalen Gruppen entsprechend ihrer numerischen Stärke ins Internationale Lagerkomitee (ILK) involviert gewesen seien. Tatsächlich hatten sie dort jeweils ein bis zwei Delegierte, die Deutschen drei. Ein bisschen mehr Akribie ist doch erforderlich, wenn man sich mit den bürgerlichen Historikern anlegt und in diesem Konflikt auch bestehen will. (…)

Ulrich Peters, per E-Mail

Skandalöses Interview

Zu jW vom 20. April: »›Viel Show auf Kosten der Prostituierten‹«

Der Umgang mit dem Thema Prostitution in dem Interview ist unglaublich. Es handelt sich nicht um einen normalen Job! Ausbeutung übelster Art, körperliche und seelische Misshandlungen (…) von Hunderttausenden Frauen sind doch wohl die Realität in Deutschland.

Dr. Walter Lambrecht, Zingst

Auch nur Tiere

Zu jW vom 18. April: »Institution des Tages: Veterinäramt Hannover«

Ein Armutszeugnis für eine dumme Gesellschaft, wo aus dem Stand 290.000 Unterschriften für ein einzelnes Tier zusammenkommen, aber bestenfalls mal in langwieriger Kleinarbeit 2.900 für eine atomwaffenfreie Welt. Menschen sind halt auch nur Tiere, die irrational sind und ihren Instinkten folgen. Der Anblick eines traurigen Paares Augen wirkt mehr als die etwas abstrakte Gefahr der Weltvernichtung. Für das eine muss man nur fühlen, für das andere müsste man zu denken beginnen. Das ist auch der Trick von Fundraisern: Ein einzelner Tiger bringt Millionen an Spendengeldern, aber die Ausrottung von 1.000 Arten interessiert fast niemanden.

Joel Klink (diese Zuschrift erreichte uns über die neue Kommentarfunktion für Onlineleser)

Lebenslang

Zu jW vom 21. April: »Dschihadisten kapitulieren«

Vor dem Hintergrund der Einschätzung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, dass der Angriff der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf Syrien völkerrechtswidrig war, wäre eine Antwort auf folgende Zusatzfragen möglicherweise nicht weniger spannend: 1. Hätte die Bundesregierung sich strafbar gemacht, wenn die Bundeswehr (…) an der Angriffshandlung teilgenommen hätte? 2. Wie stünde es um (…) Mitglieder des Bundestages, die eine Teilnahme abgesegnet hätten? Denn immerhin gibt es den Paragraphen 13 (Verbrechen der Aggression) im Völkerstrafgesetzbuch, in dem es heißt: »Wer einen Angriffskrieg führt oder eine sonstige Angriffshandlung begeht, die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.« (…)

Rainer Stablo, per E-Mail