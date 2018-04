Kampfschwein des Tages: Julian Reichelt

Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ein Ruck nach rechts geht durch Deutschland, also muss Bild von der Leine. Die Leistungen von AfD-Dödeln oder von deren Beratungsblatt FAZ auf den Fachgebieten islamophobe Hirngespinste, christlich-arisches Herrenvolkstum oder Schießwut überbietet Springers Vermarktungsmaschine für Absonderungen von Körperflüssigkeiten sogenannter Prominenter spielend. In den vergangenen Wochen hat das Sprachrohr des vorgeblichen Volksempfindens (Druckausgabe: etwa 1,6 Millionen Auflage, stark sinkend, Reichweite dennoch täglich fast zehn Millionen Leser; im Internet: etwa 380 Millionen sogenannte Visits aus dem Inland im Januar 2018, Marktanteil bei deutschen Onlineportalen etwa 20 Prozent) an Aggressivität derart zugelegt, dass es selbst dem Spiegel auffiel. Die Hamburger Illustrierte widmet sich in ihrer aktuellen Ausgabe daher Julian Reichelt (geb. 1980), seit Februar 2017 bereits Vorsitzender der Bild-Chefredaktionen, seit 1. März auch Chefredakteur der Printausgabe. Spiegel: »Was Bild an Auflage verloren hat, macht Reichelt durch Gebrüll wieder wett.«

Der Kämpfer gegen Moskau und »Putin-Versteher« führt Bild, das noch nie eine Zeitung war, zurück in die westdeutsche 50er-Jahre-Dauerhysterie: »Der Russe« will morgen im Atlantik baden. Seinen Kreuzzugswahn holte sich Reichelt als publizistisches Kampfschwein in Kriegen, die der Westen angezettelt hat. Außerdem war er laut Spiegel seinem Vorgänger, dem langjährigen Bild-Chef Kai Diekmann, zu Diensten, als dieser 2016 mit einem Vergewaltigungsvorwurf konfrontiert wurde. Reichelt schrieb demnach ein Gedächtnisprotokoll über seine Erfahrungen mit der betreffenden Kollegin und kam zum Schluss, sie sei eine »unfassbare, gefährliche Hochstaplerin«. Die Springer-Spitze ermittelte selbst, »erst danach gab der Konzern den Fall an die Staatsanwaltschaft ab«, die verkündete vor acht Monaten die Einstellung. Aus Reichelt wird noch was.