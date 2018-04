Indien verschärft Sexualstrafrecht

Neu-Delhi. Die indische Regierung hat die Einführung der Todesstrafe für Vergewaltiger von Kindern unter zwölf Jahren angeordnet. Das Kabinett in Neu-Delhi habe einer entsprechenden Verschärfung der Gesetze für Sexualverbrechen am Sonnabend zugestimmt, sagte ein Regierungsvertreter. Auch die Mindeststrafen für andere Sexualverbrechen wurden heraufgesetzt. Das Dekret sieht überdies vor, dass die Prozesse im notorisch langsamen Gerichtswesen in Indien im Falle der Vergewaltigung von Kindern binnen zwei Monaten nach der Festnahme abgeschlossen sein müssen. Derzeit sorgt die Vergewaltigung und Ermordung eines achtjährigen Mädchens in Indien für Entsetzen. (AFP/jW)