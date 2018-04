Palästinenser in Malaysia ermordet

Kuala Lumpur. Nach der Ermordung eines palästinensischen Wissenschaftlers in Malaysia hat die Hamas die Regierung Israels der Tat bezichtigt. Hamas-Chef Ismail Hanija sagte am Sonnabend vor Journalisten in Gaza, der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad sei verantwortlich für den Tod von Fadi Al-Batsch.

Der Ingenieur, ein Mitglied der Hamas, war am Sonnabend in Kuala Lumpur auf dem Weg zu einer Moschee von zwei Männern auf einem Motorrad erschossen worden, wie die örtliche Polizei mitteilte. Nach Angaben von Ahmad Zahid Hamidi, stellvertretender Premierminister von Malaysia, war der Palästinenser ein Dozent für Elektrotechnik. Die Angreifer seien Agenten mit europäischem Aussehen gewesen. (dpa/jW)