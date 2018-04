Putschgerüchte in Saudi-Arabien

Riad. In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad haben Schüsse am Samstag abend für Aufregung gesorgt. Auf im Internet kursierenden Videos waren laute Salven zu hören, die nahe des Königspalastes gefallen sein sollen. Die Polizei in Riad sprach in einer Stellungnahme von einer »nicht genehmigten« Drohne, die abgeschossen worden sei, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete. Im Internet war nach dem Bekanntwerden der Videos spekuliert worden, dass es sich um einen Angriff auf das Königshaus und möglicherweise gar um einen Putschversuch handeln könnte.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hatte in den vergangenen Monaten eine Reihe von Reformen zur gesellschaftlichen Öffnung des Landes eingeleitet. So war am Mittwoch das erste Kino des Landes nach mehr als 35 Jahren wieder eröffnet worden. (dpa/jW)