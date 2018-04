Tausende für baskische Gefangene auf der Straße

Bilbo. In der baskischen Stadt Bilbo (spanisch: Bilbao) haben Tausende Menschen bessere Haftbedingungen für mutmaßliche ETA-Mitglieder und andere politische Gefangene gefordert. Die Demonstranten verlangten am Sonnabend unter anderem deren Verlegung aus entfernten Gefängnissen in solche, die näher an der Heimatregion liegen sowie eine Amnestie für erkrankte ETA-Häftlinge.

Am Freitag hatte die Untergrundbewegung ETA erklärt, in ihrem jahrzehntelangen bewaffneten Kampf für ein unabhängiges Baskenland habe sie »viel Schmerz und nicht wiedergutzumachenden Schaden verursacht«. Einen Tag zuvor hatte die Organisation für Anfang Mai ihre endgültige Auflösung angekündigt. (AFP/jW)