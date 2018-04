OPCW nimmt erste Proben in Duma

Damaskus. Zwei Wochen nach dem behaupteten Giftgasangriff in der syrischen Stadt Duma haben Chemiewaffenexperten vor Ort mit ihren Untersuchungen begonnen. Die Inspekteure sicherten am Sonnabend die ersten Proben, wie die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) mitteilte. Die Materialien werden nun in ein Labor im niederländischen Rijswijk gebracht, wie die OPCW in Den Haag mitteilte. Experten zufolge kann die Untersuchung zwei bis drei Wochen dauern. Nach ihrer Einschätzung könnten die Inspekteure immer noch deutliche Spuren finden, wenn tatsächlich giftige Chemikalien eingesetzt worden waren. (AFP/jW)