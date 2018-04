Anschlag auf Wähler in Kabul

Kabul. Bei einem Anschlag sind am Sonntag in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 57 Menschen getötet worden. Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahidullah Madschroh, mit. 119 weitere Personen seien verletzt worden, als eine Bombe an einer Ausgabestelle für Personaldokumente explodierte.

Am 20. Oktober sollen in Afghanistan ein neues Parlament und neue Provinzräte gewählt werden. In dem Ausgabezentrum, vor dem die Bombe detonierte, können Bürger Ausweise beantragen, die sie für die Teilnahme an den Wahlen benötigen, erklärte der Sprecher des Innenministeriums. (dpa/jW)