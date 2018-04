Seehofer: »Korruptionsfall« bei BAMF prüfen

Berlin/München. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will den Korruptionsverdacht im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) genauestens prüfen lassen. Er wolle in dieser Woche eine unabhängige Untersuchung anordnen, sagte der CSU-Chef am Sonnabend dem ZDF.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass die Staatsanwaltschaft einer früheren Leiterin der BAMF-Außenstelle in Bremen und weiteren Beschuldigten »bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung« vorwirft. Die Beschuldigte könnte allerdings aus humanistischen Motiven gehandelt haben – und nicht für Geld. Auf ihrem Twitter-Account habe die Frau unter anderem immer wieder Beiträge von Pro Asyl geteilt, berichtete die Braunschweiger Zeitung. (dpa/jW)