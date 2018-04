Von der Leyen: Mehr militärische »Verantwortung«

Berlin. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sieht Deutschland angesichts seiner Bemühungen um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat vor zusätzlichen militärischen Aufgaben. Ein solcher Sitz sei mit »besonderer Verantwortung und Erwartungen« verbunden, sagte von der Leyen laut Bild am Sonntag. Gleichzeitig wies die Ministerin darauf hin, dass die Bundeswehr sich durchaus an den Luftangriffen gegen die syrische Armee in diesem Monat hätte beteiligen können. Was »Großbritannien aus der Luft beigetragen hat, könnten wir auch leisten«, erklärte sie. (AFP/jW)