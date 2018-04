Gesprächsversuch in Armenien gescheitert

Jerewan. Nach tagelangen Protesten in Armenien hat die Polizei am Sonntag Oppositionsführer Nikol Paschinjan in Gewahrsam genommen, eine Festnahme des Politikers aber dementiert. Paschinjan und zwei weitere Abgeordnete seien während einer Demonstration in Jerewan »gewaltsam abgeführt« worden, nachdem er sich geweigert hatte, eine von ihm angeführte »illegale Kundgebung« aufzulösen.

Zuvor hatte der neue Regierungschef Sersch Sargsjan ein Treffen mit Paschinjan vor laufenden Kameras abgebrochen, nachdem dieser ihn mit den Worten begrüßt hatte: »Ich bin hierher gekommen, um mit Ihnen über Ihren Rücktritt zu sprechen«. Das sei »kein Dialog, sondern Erpressung«, antwortete der Ministerpräsident und verließ nach einem weiteren kurzen Wortwechsel den Raum. (AFP/jW)