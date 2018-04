Alltägliche Qual

Etwa 70.000 Palästinenser aus den besetzten Gebieten haben derzeit Jobs in Israel, meist im Bausektor, aber auch in der Landwirtschaft oder im Dienstleistungsbereich Foto: Anne Paq/Activestills

Noch vor Sonnenaufgang finden sie sich zu Tausenden an den israelischen militärischen Kontrollpunkten ein: Palästinenser, die zu ihren Arbeitsplätzen an Orten hinter der Grünen Linie, in den besetzten Gebieten des Westjordanlands und in Israel, wollen. Einer dieser Kontrollposten ist der berühmt-berüchtigte »Checkpoint 300« in der Stadt Bethlehem. Vor allem palästinensische Bauarbeiter passieren ihn täglich. Ein riesiges Gedränge herrscht dann, und die israelischen Sicherheitsmaßnahmen führen häufig zu stundenlanger Warterei. Die Passierstelle liegt nicht direkt an der Grünen Linie, sondern zwei Kilometer von der Mauer, die mitten durch Bethlehem hindurch errichtet wurde, entfernt.

Die Arbeiter kommen aus allen Orten der südlichen Westbank, wie das Westjordanland auch genannt wird, hierher. Für viele von ihnen bedeutet das, dass sie noch mitten in der Nacht aufstehen und das Haus verlassen müssen. Infrastruktur und Personalausstattung des Checkpoints sind der Masse an Menschen, die ihn gleichzeitig passieren wollen, nicht gewachsen – lange Warteschlangen bilden sich. Einige Palästinenser finden sich bereits um drei Uhr in der Frühe ein, auch wenn der Übergang erst um fünf Uhr öffnet. Sie müssen am mit Barrieren aus Stahl und Beton gesicherten Zugang warten, dann Drehkreuze passieren, an Metalldetektoren vorbei und schließlich israelischen Soldaten ihre Ausweise und Passierscheine vorweisen, bevor sie zu ihren Arbeitsstätten weiterreisen können. Der ganze Vorgang dauert oft Stunden.

Auch weitere Gruppen wollen morgens bereits hinüber, darunter Studenten und Menschen, die ein Krankenhaus aufsuchen müssen. Doch der Durchgang für humanitäre Fälle, den auch die Frauen nutzen, hat nur selten geöffnet. Einreisen dürfen generell nur Palästinenser, die im Besitz einer israelischen Arbeitserlaubnis sind. Für diese Papiere gibt es bereits einen Schwarzmarkt. Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und der durch Tel Avivs Politik abgewürgten Wirtschaft der Westbank suchen viele der dortigen Einwohner Jobs in israelischen Städten. Die Touristen und Pilger, die das ganze Jahr über nach Bethlehem strömen, bekommen die wartenden Arbeiter an der Grenze kaum je zu Gesicht. Meist mit Bussen anreisend, passieren sie diese erst nach acht Uhr.