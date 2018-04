Verhandlungen über Ölförderquoten

Dschidda. Die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) und andere Ölförderstaaten beraten in Saudi-Arabien. Die weltweiten Ölvorräte seien zwar gefallen und lägen mit 2,8 Milliarden Barrel deutlich unter ihrem Spitzenwert von 3,12 Milliarden Fass im Vorjahr, sagte Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih am Freitag in Dschidda. Es müsse aber noch mehr getan werden, um die Bestände zu drücken. Russland indes kann sich eine Lockerung der 2014 vereinbarten Ölförderqoute vorstellen. Das berichtete die Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Ölminister Alexander Nowak. Im Juni könne darüber entschieden werden. (Reuters/jW)