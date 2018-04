Kaum Gehör für geflüchtete Frauen

Geflüchteten Mädchen und Frauen ein Gesicht und eine Stimme geben - so lautete das Ziel der Konferenz am Freitag Foto: Kay Nietfeld/dpa

An verqueren Begriffen mangelt es in der Debatte um Flucht und Migration nicht. Nach der »Obergrenze« war jüngst häufig von »Ankerzentren« die Rede, auch und gerade aus dem Munde des neuen Bundesinnen- und Heimatministers Horst Seehofer (CSU). Die Interessen der Betroffenen kommen in solchen Worthülsen kaum zur Geltung – sie sind das Objekt, über sie wird geredet und im Zweifelsfall entschieden. Doch auch in dieser Feststellung gibt es einen blinden Fleck: Die Gruppe der Geflüchteten ist beileibe nicht so homogen, wie sie stets adressiert wird.

Am Freitag widmete sich eine Konferenz der Lebenswirklichkeit geflüchteter Frauen in Deutschland. Unter dem Titel »Frau und Flucht – auf der Suche nach einem Leben in Würde und Freiheit« wurde ein Perspektivwechsel versucht. Vier Frauen berichteten über ihre persönlichen Erfahrungen, die sie auf ihrer Flucht und in der Zeit danach gemacht haben. Es gehe darum, nicht über Frauen zu reden, sondern sie selbst zu Wort kommen zu lassen, erklärte Armaghan Naghipour von »Anwältinnen ohne Grenzen« (AOG), die die Konferenz mit moderierte.

Auf dem Podium sprach unter anderem Alia. Die Frau flüchtete 2015 aus Syrien nach Deutschland. Ihr Mann und die gemeinsamen fünf Kinder blieben zunächst zurück. Früher hätten sie ein gutes Leben gehabt. »Durch den Krieg haben wir dann alles verloren«, erzählte sie. Über den Libanon und die Türkei floh Alia, dann in einem Boot nach Griechenland und über die Länder des Balkans bis ins bayerische Passau. Auf ihrem Weg habe sie Angst gehabt, sei es, als sie mit 50 Menschen in einem kleinen Boot in Richtung griechischer Küste saß oder als sie von ungarischen Grenzschützern mit Hunden und Schlagstöcken verfolgt wurde. In Deutschland seien dann zunächst Sammelunterkünfte ihr neues Zuhause geworden. Dabei sind es genau solche Einrichtungen, in denen traumatisierte Mädchen und Frauen nach ihrer Flucht sexuellen oder gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt sind, so die Kritik der Konferenzteilnehmer.

Im Gespräch mit jW beklagte Alia die mangelnde Unterstützung vor Ort. Integration sei als Schlagwort allgegenwärtig, doch fehle es beispielsweise an Hilfe im Kampf mit der bundesdeutschen Bürokratie. Auch die vielbeschworenen Integrationskurse seien als Veranstaltung nicht ausreichend, um Menschen in ihrem Alltag wirkliche Teilhabe zu gewährleisten. Dazu sei die Angst vor einer Abschiebung immer im Hinterkopf.

Auch Faith sprach am Freitag von ihrem Weg bis nach Deutschland. Sie sei in einem Dorf in Nigeria als eines von acht Kindern aufgewachsen. Der Vater der armen Familie habe sich ausschließlich um seine Söhne gekümmert. Ihr als Mädchen wurde allein die Perspektive zuteil, früh zu heiraten und sich um die nächste Generation zu kümmern. Faith aber wollte zur Schule gehen und etwas aus sich machen. Mit 14 Jahren machte sie sich dann auf den Weg. Biographien wie die von Faith oder Alia geben erste Einblicke in die Realität von Mädchen und Frauen im globalen Süden – dem Teil der Welt, der über Jahrhunderte von Kolonialismus und Imperialismus ausgebeutet wurde und von dem heute als »Krisenherd« zu lesen ist.

Neben AOG organisierte der Dachverband der Migrantinnenorganisationen »DaMigra« die Konferenz. Die Vorsitzende des Vereins, Kook-Nam Cho-Ruwwe, betonte das verfassungsrechtlich garantierte Selbstbestimmungsrecht aller Menschen. Dieses werde weltweit, aber eben auch in Deutschland verletzt, zum Beispiel wenn Männer im Namen von Frauen Politik machten.

Es gebe mittlerweile verschiedene Organisationen, die die Interessen von Migranten und Geflüchteten bündeln und adressieren, lobte Cho-Ruwwe. Diese seien aber zu oft von Männern dominiert, denen die Frage der Geschlechtergerechtigkeit wenig bedeute. Dazu komme das Problem der aktuellen Diskussion über Frauenrechte etwa anhand des Kopftuchs, die von extrem Rechten gekapert werde. »Der Sexismus darf nicht und kann nicht mit Rassismus bekämpft werden«, stellte Cho-Ruwwe klar. »Sexualisierte Gewalt wurde nicht nach Deutschland von Migrantinnen und Migranten importiert, sie existierte in Deutschland schon immer.«