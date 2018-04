Aus der Welt gefallen

Trotz immer leichterer Kommunikationsmöglichkeiten nimmt die Einsamkeit zu. In Großbritannien gibt es jetzt sogar ein eigenes Ministerium für deren Bekämpfung (Aufnahme vom Februar 2018 auf Hannover) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Seit am 7. April in Münster ein Mann mit einem Kleinbus in ein Straßencafé gerast ist, zwei Menschen und sich selbst getötet und über zwanzig andere zum Teil schwer verletzt hat, herrscht die nach solchen Taten übliche Ratlosigkeit. Wenn der Mann Muslim gewesen wäre oder mindestens einen Migrationshintergrund besäße, wäre die Sache klar und man würde sagen: »Aha, das ist es also!« Die Tat von Münster wäre dann die Verlängerung der Taten von Nizza und dem Berliner Weihnachtsmarkt. Da der Täter aber ein 48jähriger Deutscher und wohlhabender Designer gewesen ist, bedient man sich der inzwischen bei Fällen mit unklarer Motivlage üblichen Schablone vom »psychisch gestörten Einzeltäter«. Von der Tat schließt man auf irgendwelche im Täter ab ovo wirksamen pathologischen Kräfte, aus denen dann wiederum im Sinne eines Zirkelschlusses die Tat kausal hergeleitet wird. Die abweichenden Verhaltensweisen, die als Ursache und Ort der Entstehung des Verbrechens präsentiert werden, sind nur dessen psychologische und moralische Verdoppelung. Diese »Erklärung« mag unser Kausalitätsbedürfnis befriedigen, erklären kann sie in Wirklichkeit gar nichts.

Amok und Unglück

Nachdem ich am Tag nach der Tat in der Stadtbibliothek gewesen bin und die dort ausliegenden Zeitungen durchgesehen habe, drängte sich mir der Eindruck auf: Der Mann war abgrundtief einsam – und gleichzeitig sehr wütend. In Abwandlung eines Satzes von Goethe könnte man sagen: »Die einsamen Menschen sind gefährlich!« Bei Goethe sind es die »unglücklichen Menschen«, aber das ist nur ein anderes Wort. Einsam, unglücklich und depressiv ist für die Mitwelt meist unproblematisch, einsam und aggressiv kann unangenehm werden und wird es gelegentlich. Jens R. fühlte sich offenbar von seinen Eltern und aller Welt gedemütigt und verkannt und entwickelte einen ausufernden Hass gegen alles und jedes. Solche inneren Unglücksvorräte sind am explosivsten, wenn sie ausschließlich in sich rotieren. Auf die Frage, ob seine Tat zu verhindern gewesen wäre, hat ein überlebender amerikanischer Amokläufer gesagt: »Es hätte nur jemand mit mir reden müssen.«

Manche Menschen sterben in Einsamkeit lange vor dem Tod und entwickeln eine Wut auf alles, was ihnen lebendiger vorkommt – auf Formen von Geselligkeit, auf Menschen, die Freunde haben und sich mit ihnen in Cafés treffen. Schon das Lachen der anderen dringt schmerzhaft ans Ohr des Einsamen. Was gibt es da zu lachen, wo er doch schon lange nichts mehr zu lachen hat? Der Amokläufer ist in der Regel vor der Tat einen sozialen Tod gestorben und verfügt über keine tragfähigen sozialen Bindungen mehr. Diese würden ihn an der Tatbegehung hindern. Er hat seine Gesellschaftlichkeit eingebüßt und kann sie nur wiederherstellen, indem er bei seinem Abgang aus der Welt möglichst viele andere mitreißt. Der Schriftsteller Henning Boetius hat in seinem Roman »Phönix aus Asche« eine Erkenntnis über den Amoklauf versteckt, die uns vielleicht auch zu einem besseren Verständnis des Münsteraner Falls verhilft: »Es ist durchaus falsch, wenn der gesunde Menschenverstand behauptet, ein Amokläufer töte sich aus Schuldgefühlen. Seine Morde sind nicht die Ursache für seinen Selbstmord. Es ist genau umgekehrt: Sein Selbstmord oder besser seine Selbstmordabsicht ist die Ursache für seine Morde.« Amokläufer dieses Typus bringen sich durch die Tötung anderer in eine Lage, die ihnen schließlich nichts anderes mehr übrig lässt, als endlich Hand an sich zu legen. Erst jetzt – hinter sich verbrannte Erde und Leichenberge, vor sich und um sich herum die Einsatzkommandos der Polizei, in sich wachsende Panik – schaffen sie es, sich die Pistole in den Mund zu stecken und abzudrücken.

Schimpfen als Weltverhältnis

Zeitungsmeldungen lassen uns gelegentlich aufschrecken. Eine alte Frau lag monatelang tot in ihrer Wohnung. Erst als es im Treppenhaus unangenehm roch, wurde man aufmerksam. Ein Obdachloser ist auf einer Parkbank erfroren. Ein alter Mann stirbt im Foyer einer Bank zwischen Geldautomaten, nachdem mehrere sogenannte Mitmenschen über den Sterbenden hinweggestiegen waren. So geschehen im Oktober 2016 in Essen. Im Februar 2008 wurde gemeldet, dass sich ein 58 Jahre alter Mann auf einem Hochsitz zu Tode gehungert hat. Es habe sich um einen früheren Außendienstler gehandelt, der schon länger arbeitslos gewesen sei. In meinem Nachbarhaus trat jahrelang gegen Abend ein alter Mann auf den Balkon und zerschnitt fein säuberlich eine Tomate. Ein anderer sammelt in einer endlosen Sisyphusarbeit in der Fußgängerzone herumliegende Papierschnipsel und Abfälle auf und trägt sie zu einem Abfallbehälter. Durch solche kleinen bizarren Rituale und Inszenierungen wird der Versuch unternommen, nach einem privaten, von niemandem geteilten und deswegen als verrückt erscheinenden Schema ein Stück Kontrolle über die eigenen Daseinsbedingungen zurückzugewinnen und die Angst zu bannen, die aus der Einsamkeit aufsteigt. Eine Frau erzählte mir einmal, dass sie sich gelegentlich so einsam fühle, dass sie sich im Zug schlafend stelle, damit der Schaffner sie an der Schulter berühre. Seit Jahren geht ein älterer Mann schimpfend und brüllend durch die Stadt. Was seinen Zorn entfesselt und wer der Adressat seiner Beschimpfungen ist, bleibt mir verborgen. Der Mann kann den Abgrund, der ihn von der Welt und den anderen trennt, nur noch brüllend und schimpfend überbrücken. Der konkrete Anlass ist längst verblasst, der Adressat abhandengekommen. Schimpfen ist zu seinem Weltverhältnis geworden. Wie weit bin ich von ihm noch entfernt? Oder, anders gefragt: Droht mir das auch? Schon jetzt habe ich eine spezifische Variante des Tourette-Syndroms hervorgebracht und denke oder sage angesichts jedes zweiten Passanten, der sich über sein Smartphone beugt: »Was für ein Vollpfosten, was für ein Idiot!« Noch sage ich es, wenn ich es denn nicht bloß denke, so leise, dass es niemand hören kann. Zum Vollbild psychiatrischer Erkrankungen gehört es, dass das Krankheitsgeschehen sich der Beherrschung durch den Kranken entzieht. Noch habe ich es leidlich unter Kontrolle, aber wer weiß, wie lang das so bleibt.

Digitale Verlassenheit

Neben diesen quasi archaischen Formen der Einsamkeit existieren neue, die mit der Digitalisierung einhergehen. Vor vielleicht fünf Jahren sah ich in einem Strandcafé an der holländischen Nordseeküste eine junge Frau sitzen, die ihr Baby stillte. Die Mutter blickte, während das Kind an ihrer Brust lag und trank, auf das Display ihres Handys, das sie in ihrer freien rechten Hand hielt. In Großstädten ist das längst ein alltäglicher Vorgang, mich traf dieser Anblick damals wie ein Schock. Wenn man weiß, welche Bedeutung die allererste Kommunikation zwischen Mutter und Kind hat und dass diese vorwiegend über den Augenkontakt und den Blick beim Stillen vermittelt ist, kann einem angst und bange werden. Das Kind im Strandcafé erblickt beim Trinken nicht mehr den »Glanz im Mutterauge« (Heinz Kohut), der es valorisiert und in die Welt lockt, sondern unruhig flackernde Augen. Der nach Spiegelung suchende Blick des Kindes geht ins Leere. Es befindet sich auf dem Arm der Mutter, ist aber dennoch bereits in der Zeit des Stillens einsam.

Dazu passt eine Beobachtung, die der Pädagoge und Publizist Salman Ansari unlängst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (25.3.2018) beschrieben hat: »Neulich in der S-Bahn fiel mir eine junge Mutter auf, die ihr Baby mit einer Milchflasche fütterte. Das Baby war unruhig und unterbrach immer wieder das Nuckeln. Daraufhin hielt die Mutter dem Säugling ein Smartphone vors Gesicht und spielte ihm ein Video vor. Das Baby saugte begierig die Milch ein, während sich seine Pupillen hin und her bewegten.«

In der Süddeutschen Zeitung vom 3. März 2018 wird der Kommunikationswissenschaftler Joachim Höflich mit dem Satz zitiert: »Wir haben noch nie so viel kommuniziert wie heute und noch nie so wenig miteinander gesprochen.« Man arbeitet fieberhaft an der Entwicklung von Kommunikationsmitteln für Menschen, die sich nichts mehr zu sagen haben. 63 Milliarden Whats-App-Nachrichten pro Tag und mehr Einsamkeit als je zuvor. Manchmal möchte ich den Leuten, die ihre Smartphones vor sich hertragen, zurufen: »Eure digitalen Freundschaften werden euch nichts nützen, wenn’s ans Sterben geht! Das Gerät könnt ihr nicht mitnehmen!«

Bemerkt denn niemand die traurigen Augen vieler Kinder, die Stumpfheit ihrer Gesichter, den Umschlag von Enttäuschung in Bösartigkeit? Resultate von Erniedrigung, Vereinsamung, seelischer Grausamkeit, die ihre Erfahrungen prägen.

Im Juli 2015 wurde in Darmstadt-Kranichstein ein elfjähriges Mädchen von einem Zug überrollt. Sie hatte sich offenbar selbst auf die Gleise gelegt. Darauf weisen Aussagen von Zeugen hin. Das Kind soll ein Opfer von Mobbingattacken gewesen sein. »Das Mädchen wurde in der Schule gehänselt. Wir wissen, dass sie es sehr schwer hatte«, sagte eine Polizeisprecherin.

Auf einem Spaziergang begegnet mir eine Kleinfamilie. Vater und Mutter – beide so um die dreißig Jahre alt – stecken ihre Köpfe zusammen und schauen auf die Displays ihrer Smartphones. Das Kind – ein etwa vierjähriger Junge – geht verloren hinterher. Plötzlich erwacht das Kind aus seiner Lethargie und ruft: »Schau mal, Papa, was ich gefunden habe!« »Was hast du denn nun schon wieder gefunden?«, reagiert der Vater genervt. Ohne den Fund des Sohnes wirklich in Augenschein zu nehmen, sagt er über die Schulter: »Ja, das ist toll.« Die Eltern wenden sich erneut den Smartphones zu, das Kind bleibt einsam zurück.

Gerade geht unter meinem Balkon eine junge Mutter mit ihrem vielleicht fünfjährigen Sohn vorüber. Er trottet ein paar Meter hinter ihr her, hat die Kapuze seines Sweatshirts hochgezogen und starrt auf sein Smartphone. So sehen heute Sonntagsspaziergänge aus. Trostlos. Wer hat ihm das Gerät gegeben? Und warum? Ist das Gedankenlosigkeit, geschieht es, um Konflikte zu vermeiden? Sehen Eltern darin eine Art von Frühförderung und Einführung in die digitale Welt? Manchmal denke ich, dass wir es mit einer zeitgenössischen Form der Kindsaussetzung zu tun haben. Man hält sich die Kinder vom Hals und stattet sie gleichzeitig mit einer elektronischen Fußfessel aus, um die Kontrolle über sie zu behalten. Allerdings werden wir als Folge der Praktiken der digitalen Kindsaussetzung und einer allgemeinen erzieherischen Verwahrlosung in Zukunft immer öfter damit rechnen müssen, dass ein stiller, unauffälliger Junge eines Tages sein Smartphone gegen eine im Darknet erworbene Pistole vertauscht, einen schwarzen Kampfanzug anzieht und sich vor aller Öffentlichkeit rächt für Einsamkeit und Nichtbeachtung.

Die Einsamkeit der modernen kapitalistischen Gesellschaft kennt zahlreiche Formen. Am auffälligsten sind die Armen, deren Verlassenheit einem ­sprichwörtlich ins Auge springt (Aufnahme vom Mai 2003 in Düsseldorf) Foto: Daniel Naupold/dpa

Einsamkeit kann auch eine verschwiegene Quelle fremdenfeindlicher Ressentiments sein. Ein ausländischer Gefangener hat einmal in einer Gruppensitzung gesagt: »Hier in Deutschland lebt jeder für sich allein in seiner Wohnung – wie eine Eule.« Der Einheimische sitzt einsam und verbittert in seiner Wohnschachtel und schaut vom Fenster aus auf den Hinterhof, wo die Nachbarn gemeinsam essen, trinken, singen, tanzen und lachen. Alle Generationen treffen sich unter freiem Himmel. Statt hinunterzugehen und Anschluss zu suchen, schimpft er auf den Lärm und die »asoziale Lebensweise« der Migranten. Es gibt nichts Einsameres als einen Liebeswunsch, auf den niemand antwortet und der ins Leere geht. Ohne Berührung droht ein Mensch seelisch und schließlich körperlich zu verdorren. Der sich solcherart ausdrückende Neid auf die Migranten speist sich aus dem Umstand, dass sie sich solidarische Lebens- und Arbeitsformen bewahrt haben, während bei der alteingesessenen Bevölkerung die sogenannten Wohltaten der Moderne dazu geführt haben, dass die Werte des Zusammenhalts, der gegenseitigen Hilfe und des Mitgefühls erodiert sind. Der Konsumgeist hat ein Übriges getan, die zwischenmenschlichen Beziehungen unterhöhlt und einen asozialen Individualismus hervorgebracht. In Krisenzeiten, in denen man eigentlich aufeinander angewiesen wäre, stehen viele Einheimische ziemlich ratlos und verlassen da. Ihre Not wird als individuelles Versagen gedeutet; die Möglichkeiten gemeinschaftlichen und solidarischen Handelns sind dahin. Voller Neid blicken sie auf die Migranten, und ihre Sehnsucht schlägt unvermittelt um in fremdenfeindliche Ressentiments und Hass. Auch in diesem Feld kann Einsamkeit zur Quelle von Gewalt werden. Verleugnete Sehnsucht macht böse.

Dialektische Spannung

Es macht einen großen Unterschied, ob man die Einsamkeit gewählt hat oder ob sie einem durch äußere Umstände oder innere Not aufgezwungen wurde. Ein berühmtes Beispiel für eine freiwillige Form von Einsamkeit liefert uns Henry David Thoreau. Dieser lebte ab 1845 mehr als zwei Jahre in einer Hütte am Waldensee, wo er »nur den Wind im Schilf flüstern« und die Frösche quaken hörte. Er verfasste einen Bericht über seine Zeit dort, der auch ein Kapitel über Einsamkeit enthält. Darin heißt es: »Ich finde es gesund, die meiste Zeit allein zu sein. Gesellschaft, selbst mit den Besten, wirkt bald ermüdend und zerstreuend. Ich bin unendlich gern allein. Noch nie fand ich einen Gesellschafter, der so gesellig war wie die Einsamkeit.« Der Philosoph Herbert Marcuse hat sich auf dem Höhepunkt der Revolte, im Jahr 1968, als Romantiker geoutet und in einem Interview gesagt: »Es gibt keine freie Gesellschaft ohne Stille, ohne einen inneren und äußeren Bereich der Einsamkeit, in dem sich die individuelle Freiheit entfalten kann.«

Es gibt gute Gründe, die Gemeinschaft der anderen zu meiden und die Einsamkeit zu wählen. Als Lemmy Kilmister, der Ende 2015 gestorbene Sänger und Bassist der Rockband Motörhead, in einem Interview gefragt wurde, was die Quintessenz seiner Lebenserfahrung sei, antwortete er: »Haltet euch fern von den Idioten … Die Regel lautet: acht von zehn … Acht Idioten an einem guten Tag. Sonst: neun. An einem schlechten Tag triffst du zehn Leute, und einer wie der andere ist ein kompletter Vollidiot.« Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass die Tendenz steigend ist und in Richtung elf von zehn weist. Ein Gang durch die Fußgängerzone lehrt einen das Fürchten und lässt einen die Einsamkeit suchen.

Wer sich selbst begegnen, nachdenken, lesen und schreiben möchte, benötigt die Einsamkeit und sucht sie. Jede Form von Geselligkeit und Gemeinschaft wird dann als störend empfunden. Dabei ist der Denkende, auch wenn er allein ist, nicht einsam. Er befindet sich ständig in einem inneren Dialog mit anderen. In diesem Sinn sprach Goethe davon, er sei ein »Kollektivsingular« und bestehe aus mehreren Personen gleichen Namens. Wichtig scheint bei dieser Form von selbst gewählter Einsamkeit aber zu sein, dass libidinöse Bindungen nicht abreißen und die Rückkehr zu den anderen möglich bleibt. Als ich meine auf dem Computer gespeicherten Dateien auf den Begriff »einsam« durchsuchen ließ, stellte ich fest, dass auch das Wort »gemeinsam« angezeigt wurde, weil »einsam« in »gemeinsam« enthalten ist. Ich fand diese Entdeckung bedeutsam und tröstlich. Auf der Mitte eines Blattes, das man im Nachlass von Albert Camus fand, steht in winziger Schrift ein Wort, das entweder »solitaire« oder »solidaire« heißen kann. Diese dialektische Spannung der Einsamkeit muss lebendig gehalten werden, wenn der Umschlag in das vermieden werden soll, was man »anomische Einsamkeit« nennen könnte, aus der Gefahren aufsteigen und die die beschriebenen charakterlichen Verkrustungen hervorbringt.

Eine Ahnung von den Schrecken und Abgründen der Einsamkeit bekam ich, als vor ein paar Jahren meine Berufstätigkeit endete. Dabei war ich ihnen schon einmal begegnet. Nie war ich einsamer als in der beginnenden Pubertät – inmitten einer großen, sogenannten intakten Familie, die aber in Wahrheit nur das Nebeneinander von lauter Einsamkeiten war. Der Vater schwieg beharrlich über seine Rolle im »Dritten Reich« und seine Erfahrungen im Krieg, und dieses Schweigen schloss ihn ein in einen Kokon aus Einsamkeit. Seine Einsamkeit strahlte auf den Rest der Familie ab und verwandelte sie in eine Gletscherlandschaft eingefrorener Gefühle. Trotzdem waren die anderen raumgreifend da. Die ständige Anwesenheit der anderen erlebte ich als lückenlose und umfassende Kontrolle. Es gab kein Entrinnen. Ich verstand den Aphorismus von Karl Kraus sofort: »Das Wort Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit.« Ich saß in meinem Zimmer, sah zu, wie der Novemberregen an der Scheibe herabrann und war einsam und verzweifelt. Mit Ernst Bloch kann ich sagen: »Das endlich bestandene Abitur war damals die Befreiung aus dem Zuchthaus.«

Aber das war lange her und derart von gegenläufigen Erfahrungen überlagert, dass es der Gnade des Vergessens anheimgefallen war. Mit dem Eintritt ins Rentenalter tauchten diese Erinnerungen wieder auf und vermischten sich mit aktuellen Erfahrungen der Kontaktberaubung. War ich zuvor den ganzen Tag über von Menschen umgeben, die etwas von mir wollten, war da von einem Tag auf den anderen keiner mehr und niemand und nichts. Ich warf mich aufs Lesen und Schreiben, aber das sind monologische Tätigkeiten, die Einsamkeit zur Voraussetzung haben und sie begünstigen und verstärken. Um den Umschlag von Einsamkeit in Kälte und Leere zu vermeiden, waren nun Anstrengungen erforderlich. Der Selbstmord eines Freundes war mir ein Menetekel und beschäftigte mich lang. Er erinnerte mich an meine eigenen als Unfälle getarnten Selbstmordversuche und aktualisierte die Möglichkeit der Selbsttötung, die mich ständig begleitet. Er gemahnte mich auch: Berührung und Begegnung mit anderen bedarf der Organisation. Ich kann nur jedem und jeder dazu raten, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen und Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, den nach dem Ende der Berufstätigkeit drohenden Sturz aus der Welt zu verhindern. Wir waren ja in unseren jungen Jahren so kühn, die uns einengenden Familienbande abzustreifen und auf freiwillig eingegangene Solidaritätsbeziehungen zu setzen. Diese erwiesen sich leider als flüchtig und lösten sich mit den politischen Zusammenhängen, mit denen sie verbunden waren, weitgehend auf. Die Liebe wurde, wie es in einem der Romane von Milan Kundera heißt, »zum Tod der Freundschaft«. Wer keine eigene Familie gründete oder wem sie zerbrach, der kann im Alter nicht auf solche Strukturen zurückgreifen und von ihnen gehalten werden. Die Lage dieser Menschen ist schwierig und steckt voller Gefahren und Unwägbarkeiten. Wenn der Lebenssinn abhandenkommt und das Leben nichts mehr hat, das es zu verteidigen gilt, drohen Krankheit und Tod. Der Krebs hält reiche Ernte. »Wenn keine Hoffnung mehr da ist, dann ist keine mehr da«, heißt es lapidar in Knut Hamsuns Roman »Hunger«. Dagegen muss man beizeiten die Lebensenergien mobilisieren, die auf Zusammenhang und Solidarität abzielen. Das ist leichter gesagt als getan, aber es geht nicht anders. So verstehe ich die Warnung in Ralf Rothmanns Roman »Feuer brennt nicht«: »Wehe dem, der nicht im Schutz der Liebe altert.«

Falsche Lösungen

Nachdem die britische Premierministerin Theresa May im Januar ein Ministerium zur Bekämpfung der Einsamkeit ins Leben gerufen hat, ist die Idee inzwischen auch bei uns angekommen. Im Koalitionsvertrag der neuen großen Koalition ist von der Notwendigkeit der Eindämmung der Einsamkeit und der Installation eines entsprechenden Regierungsbeauftragten die Rede. Warum dieses plötzliche Interesse? In Gesellschaften, die von der Markt- und Kapitallogik beherrscht werden, zieht ein Thema erst dann Aufmerksamkeit auf sich, wenn Kosten anfallen und wirtschaftliche Schäden zu befürchten sind. Es ist nicht das menschliche Leid, das aufschrecken lässt, sondern die finanziellen Mittel die zu deren »Bekämpfung« aufgewandt werden müssen.

So begrüßenswert die Entdeckung der Einsamkeit ist, so problematisch sind ihre prompte regierungsamtliche Einvernahme und ihre Medizinisierung. Die objektiven Ursachen der grassierenden Vereinsamung kommen nicht zur Sprache. Gesellschaftliche Konflikte werden nach einem probaten Muster reprivatisiert. Dem Opfer die Schuld an der Misere zuzuweisen, das ist ein paradoxes Kunststück, das viel Fachkenntnis und Geschick erfordert. Das ist keine Arbeit für Amateure. Neuerdings befragt man in solchen Situationen das Neuro-Orakel, und es antwortet in unserem Fall in Gestalt des Hirnforschers Manfred Spitzer. Seine in seinem Buch »Einsamkeit. Die unerkannte Krankheit« vorgetragene These: Wer einsam ist, erkrankt häufiger als andere Menschen an Krebs, einem Herzinfarkt, Schlaganfall, an Depressionen oder Demenz. Das Empfinden von Einsamkeit und Schmerz seien in derselben Hirnregion angesiedelt. Einsamkeit sei nicht, wie man lange angenommen habe, das Symptom anderer psychischer Störungen, sondern selbst eine Krankheit. Diese breite sich aus wie eine Epidemie. Damit führt Spitzer einen neuen Interpretationscode ein und rückt die Einsamkeit für den medizinisch-psychiatrischen Apparat und seine Normalisierungstechniken zurecht.

Die Kälte des Kapitalismus

Diese Gesellschaft lässt es sich wieder einmal etwas kosten, die Gründe eines sozialen Missstandes bestehen zu lassen und die Folgen mit einer Kombination aus medizinischen und sozialarbeiterischen Mitteln zu bekämpfen. Wo kommt sie denn her, die viele Einsamkeit? Sie ist keine ontologische Größe, also etwas, »was nun mal zum Menschsein gehört«, sondern hat ihren sozialen und geschichtlichen Index. Die kapitalistische Produktionsweise löste die traditionellen Formen von Gemeinschaftlichkeit auf, in die die Menschen fest eingebunden waren und die die Spielräume ihres Verhaltens, auch die für Einsamkeit, rigide begrenzten. Sie verwandelt die Menschen tendenziell in soziale Atome, lauter vereinzelte einzelne, deren Unabhängigkeit sich als gegenseitige Gleichgültigkeit und Indifferenz verwirklicht. Kälte ist der vorherrschende Modus kapitalistischer Zwischenmenschlichkeit. Jahrzehntelang hat man es zugelassen, dass im Namen von Flexibilität und Mobilität Bindungen systematisch zerstört werden; dass die Innenstädte zum Aufmarschgebiet der Waren werden und keine nichtkommerziellen Räume für Begegnung mehr bieten; dass die Dörfer veröden, die Einkaufszentren die kleinen Dorfläden vernichten, dass Poststationen, Bibliotheken und Schwimmbäder schließen, die ja immer auch Begegnungsstätten sind. Man lese nach, was Wilhelm Genazino in seinem Buch »Tarzan am Main« über die Schalterhallen der Post schreibt, als diese noch »Deutsche Bundespost« hieß und keine Gewinne erzielen musste.

Wer wirklich etwas gegen die wachsende psychische Verelendung und Vereinsamung unternehmen will, sollte für neue Vergesellschaftungsformen jenseits von Ware, Geld und Markt kämpfen. Der Hauptproduktionsgegenstand einer solidarischen Ökonomie wären menschliche Bindungen, ihre Verkehrsformen würden bestimmt von Freundlichkeit und gegenseitiger Hilfe. Eine solche Gesellschaft wäre im Sinne Ernst Blochs Heimat – und benötigte kein Heimatministerium.