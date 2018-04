Irak: Ein Toter nach Anschlag auf Wahlkandidaten

Bagdad. Knapp einen Monat vor der Parlamentswahl im Irak ist bei einem Autobombenanschlag auf einen Kandidaten in Kirkuk ein Mensch getötet worden. Elf weitere Menschen seien bei dem Anschlag verletzt worden, hieß es am Sonntag aus irakischen Sicherheitskreisen. Die Attacke galt demnach dem Konvoi des Kandidaten Ammar Hadaja Kahja, der für die Turkmenische Front in Kirkuk antritt. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. (AFP/jW)