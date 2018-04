Mehr als ein Turnier

Der jemenitische Fußball findet nur noch außerhalb des Landes statt: Das Gebäude des nationalen Fußballverbandes in Sanaa nach einem Luftangriff (31.5.2015) Foto: REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

Aden/Köln. Schutt und Asche liegen auf dem Spielfeld, wo eigentlich der Ball rollen soll. Der Anblick der vom Krieg zerstörten Stadien im Jemen lässt aber nicht einmal ansatzweise das derzeitige Leid der Menschen im ärmsten Land der arabischen Halbinsel erahnen. Doch ausgerechnet der Fußball bringt etwas Freude in das Land, das seit mehreren Jahren von einer der größten humanitären Katastrophen der Welt erschüttert wird.

Erstmals in ihrer Geschichte hat sich die Fußballnationalmannschaft des Jemen für die Asienmeisterschaft qualifiziert. Bisher feierte die nationale Presse die Mannschaft lediglich für »ehrenhafte Niederlagen«. Der Erfolg bedeutet mehr als bloß die Teilnahme am 2019 stattfindenden Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. »Die Qualifikation hilft jungen Menschen ihr Lächeln zurückzufinden und Teile ihres schweren Schicksals zu vergessen«, sagt ein Anhänger aus Aden der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Im Jemen herrscht seit drei Jahren Krieg. Fast 10.000 Menschen verloren infolge des Konflikts zwischen den Rebellen und der Regierung ihr Leben, mehr als 50.000 Menschen wurden nach Angaben der Vereinten Nationen verletzt. 8,4 Millionen Menschen drohen zu verhungern. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition versucht, große Teile des Landes von den durch den Iran unterstützten Huthi-Rebellen zurückzugewinnen. An Fußball denkt im Jemen eigentlich kaum jemand. Stadien wurden zu Waffendepots oder Kasernen umfunktioniert, der nationale Ligabetrieb ist längst gestoppt.

Die jemenitische Nationalmannschaft trainiert in Katar und profitiert dort von der guten Infrastruktur auf internationalem Niveau. Kritische Töne, der Krieg habe die Qualifikation des Jemen deshalb begünstigt, wollen sich die Menschen nicht gefallen lassen. »Die Qualifikation ist ein Erfolg der sehr talentierten jemenitischen Spieler«, sagt Abdel Salam al-Saadi, ein Trainer aus der gesetzlichen Hauptstadt Sanaa. Auch die U16-Nationalmannschaft qualifizierte sich für die Asienmeisterschaft in diesem Herbst.(sid/jW)