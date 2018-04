Einmal nach Paris

Nichts zu verlieren: Die Spieler des Drittligisten Les Herbiers messen sich am 8.5. im Coupe de France-Finale mit dem großen Paris Saint-Germain Foto: Stephane Mahe/Reuters

Als die Pokalhelden von Les Herbiers um zwei Uhr nachts in ihre Heimat zurückkehrten, war das halbe Dorf noch auf den Beinen. Oder genauer: Der Teil, der das Fußballwunder nicht live vor Ort miterlebt hatte. Mit bengalischen Feuern empfingen knapp 1.000 Fans die nicht mehr nüchterne Mannschaft des französischen Drittligisten, die wenige Stunden zuvor ihre »historische Reise« mit dem Einzug in das Pokalfinale gegen Titelverteidiger Paris St. Germain hatte.

»Ich habe vor diesem Spiel kaum geschlafen, nichts mehr gegessen. Ich bin so stolz, dass wir es geschafft haben. Wir fahren nach Paris!«, sagte Trainer Stephane Masala nach dem 2:0 im Halbfinale gegen den FC Chambly, ebenfalls ein Drittligist. Weil das eigene Stadion viel zu klein ist, war Les Herbiers in die WM-Arena im 75 Kilometer entfernten Nantes umgezogen. Dort sorgten 35.000 Fans für ein ausverkauftes Haus, fast alle trugen das Rot und Schwarz der Gastgeber.

Les Herbiers liegt in Westfrankreich, etwa 80 Kilometer vom Atlantik entfernt. Viel los ist in dem 16.000-Einwohner-Städtchen in der Regel nicht: Ab und zu besuchen Touristen die Reste der Benediktiner-Abtei, im Herbst findet hier das Radrennen »Chrono des Nations« statt, das Tony Martin von 2011 bis 2013 dreimal gewann. Eine Städtepartnerschaft existiert mit Liebertwolkwitz, einem Stadtteil von Leipzig. Das war’s.

Und dann gibt es da eben noch den Fußballklub VF Les Herbiers. 2015 stiegen die »Roten Teufel« erstmals in die dritte Liga auf, nun steht der Verein plötzlich im Pokalfinale und träumt vom Europapokal. Und das mit einem mickrigen Budget von zwei Millionen Euro. Zum Vergleich: Paris St. Germain kommt auf 540 Millionen. Zugegeben: Les Herbiers hatte auch Losglück, die dicksten Brocken auf dem Weg ins Endspiel am 8. Mai im Stade de France waren die Zweitligisten Auxerre und Lens. Das interessierte am Dienstagabend jedoch niemanden mehr. »So etwas werden wir nie wieder sehen, das gibt es nur einmal im Leben«, sagte Generalsekretär Lilian Bossard angesichts des triumphalen Empfangs in Les Herbiers. Etliche Fans jubelten dem Teambus schon in den Straßen zu, ehe die große Sause im kleinen Stade Massabielle folgte.

Und nun? Die Rot-Schwarzen sind der dritte Drittligist im französischen Pokalfinale, sowohl Olympique Nimes (1996) als auch US Quevilly (2012) jeweils mit nur einem Tor Unterschied verloren. 2004 hatte Calais RUFC sogar als Viertligist das Endspiel erreicht und »nur« 1:2 gegen Nantes verloren. Vielleicht gelingt Les Herbiers im Mai vor 80.000 Zuschauern also das Wunder. »Warum nicht?«, sagte Trainer Masala: »Zu verlieren haben wir jedenfalls nichts.« (sid/jW)