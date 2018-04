Raus aus der Nische

Von Sorge um das Leben des nach Italien ausgewanderten Sohnes gequält: Die in Tunesien zurückgebliebenen Eltern in Sarra Abidis Film »Benzine« (2017), der in Köln im Spielfilmwettbewerb läuft Foto: IFFF Dortmund/Köln

Wer wird wahrgenommen und wer nicht, wer im harten Business der Filmindustrie berücksichtigt, wer nicht? Auch darum geht es, wenn das Internationale Frauenfilmfestival (IFFF) in diesem Jahr im Programmteil »Fokus« den Blick auf die Verhältnisse hier in Deutschland lenkt. Allerdings aus anderer Sicht als gemeinhin üblich. »Wir werden das Land diesmal nicht mit den Blicken aus der bürgerlichen und weißen Schicht spiegeln, sondern Aufmerksamkeit für migrantische Filmproduktionen schaffen«, sagte die Sprecherin des Festivals, Stefanie Görtz, im Gespräch mit jW. Gezeigt werden vom 24. bis 29. April in Köln unter dem Motto »Über Deutschland« auch Kurzfilme, und es wird engagierte politische Debatten geben. »Wir haben blinde Flecken, thematisch und inhaltlich«, sagt Görtz. Das müsse sich ändern. Viele Filmemacherinnen fühlten sich als Künstlerinnen hierzulande gar nicht angenommen, sondern als Außenseiterinnen in die »Migrationsnische« versenkt. Ihre Botschaft sei meist auch eine politische, dem wolle das Festival gerecht werden, kündigte die Kuratorin des IFFF, Betty Schiel, an.

Zu einem Gespräch mit den Filmemacherinnen Cana Bilir-Meier und Belit Sag werden deren Kurzfilme gezeigt, die auf außergewöhnliche Weise Zeitgeschehen dokumentieren. Bilir-Meier erzählt in ihrem poetischen kleinen Streifen »Semra Ertan« ausdrucksstark die Geschichte ihrer Tante: Mit 16 war die 1956 in der Türkei geborene Semra Ertan zu ihren Eltern in die Bundesrepublik gezogen. 1982 verbrannte sie sich in Hamburg selbst, um ein Zeichen gegen die Ausländerfeindlichkeit und den Rassismus in der Bundesrepublik zu setzen. Sie hat der Nachwelt Gedichte hinterlassen, in denen sie darstellt, wie sehr sie sich auf ihre Rolle als Arbeitskraft reduziert und missbraucht fühlte.

Belit Sag stellt in ihrem Film »Cizre« die grausamen Angriffe der türkischen Armee auf die südosttürkische Stadt zwischen September und Oktober 2015 auf besondere Weise dar. In deutschen Mainstreammedien wurde kaum über diese Verbrechen berichtet. Sags Kamera zeigt, wie Frauen, Männer und Kinder in der Stadt im Südosten der Türkei damit umgehen, Opfer staatlicher Gewalt geworden zu sein. Es geht auch um die Frage: Wer hat Zugang zu den Geschichten, wer sammelt und erzählt sie?

Beide Filmemacherinnen tragen mit Filmspots auch zur Debatte bei, warum sich der rechtsterroristische Nationalsozialistische Untergrund (NSU) in Deutschland trotz langjähriger Beobachtung durch Ermittler so ungestört entwickeln konnte – und wie die von Neonazis begangenen Morde und Anschläge aufzuarbeiten wären. Bilir-Meier und Sag wollen eine breite gesellschaftliche Diskussion darüber anstoßen.

Brisant auch das Thema einer Veranstaltung mit der 2015 aus Syrien nach Berlin geflüchteten Autorin Liwaa Yazji und ihrem Kollegen und Landsmann Mohammad Abu Laban. Sie haben das Drehbuch für eine Serie unter dem Titel »Heim« geschrieben – es geht um ein Flüchtlingslager. »In Syrien sind Fernsehserien wie diese extrem populär«, erläutert Betty Schiel. Auf dem IFFF soll diskutiert werden, was bei einer Bearbeitung durch ein deutsches Team herauskommen würde: Ob es etwa Einschränkungen beim Filmen gibt, um deutschen Sehgewohnheiten gerecht zu werden. »People of colour, also auch arabische Menschen, werden in deutschen Filmen häufig nur als Flüchtlinge, Gangster, Drogendealer und Terroristen dargestellt«, meint Schiel. Das sorge für die Verfestigung von Vorurteilen. Es sei an der Zeit, dass Migrantinnen und Migranten ihre Wahrnehmungen selbst filmisch artikulieren und bebildern.

Im Debütspielfilmwettbewerb ist u. a. die tunesisch-niederländische Produktion »Benzine« (2017) zu sehen. Regisseurin Sarra Abidi lenkt den Blick auf die Angehörigen eines jungen Migranten, die in der Heimat, in diesem Fall in Tunesien, geblieben sind. »Es geht um einen Jugendlichen, der der Trost- und Auswegslosigkeit, dem alltäglichen Zeittotschlagen, entgehen will«, sagt IFFF-Sprecherin Görtz. In den Augen vieler hierzulande sei so jemand nur ein »Wirtschaftsflüchtling«. Die Eltern hören neun Monate lang nichts von ihrem Jungen, die Ungewissheit macht sie krank, außerdem leiden sie unter der ökonomischen Lage und den instabilen politischen Verhältnissen in ihrem Land. In anderen Filmen dreht sich alles um die Liebe, wie zum Beispiel die einer arabischen Deutschlehrerin zu einem Deutschlibanesen, der eine sechsjährige Haftstrafe absitzen muss in Henrika Kulls »Jibril« (2018). Rungano Nyoni aus Sambia wiederum schildert in »I Am not a Witch« die fatalen Folgen des archaischen Glaubens an Hexen für ein neunjähriges Mädchen in einem afrikanischen Dorf.

Wie immer geht es aber auf dem IFFF nicht nur um Filme, sondern insbesondere um die Frauen, die sie machen, die in ihnen mitwirken und die mit ihrer Arbeit die Gesellschaft hin zu mehr Gleichberechtigung verändern.