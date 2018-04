Ein Asylbewerber wird bei der Abschiebung von seiner Familie getrennt: »Protokoll einer Abschiebung« Foto: ZDF/ NDR/PIER 53

Protokoll einer Abschiebung

Mehr und schnellere Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht forderte Thomas de Maizière, der bis März 2018 deutscher Bundesminister des Innern war. Doch wie laufen Abschiebungen ab? Gibt es eine Alternative zu den Einsätzen? Die Dokumentation zeigt ein umfassendes Bild von der Planung der aufwendigen Maßnahmen über den Einsatz der, jawoll, »Zuführkommandos« in den Asyl-Unterkünften bis zur Ankunft im nie ohne Grund verlassenen Heimatland. Vor allem gelingt es dem Film, die nächtlichen Abschiebungen zu dokumentieren und so ein Thema an die Öffentlichkeit zu bringen, von dem bislang kaum Bilder existieren. Der Film wurde 2017 in der Kategorie Information und Kultur mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

3sat, 20.15

Das Literarische Quartett

Volker Weidermann, Christine Westermann, Thea Dorn sowie der heutige Gast, die freie Literaturkritikerin Katharina Teutsch, diskutieren über vier Neuerscheinungen, von denen man bisher noch nicht gehört hat – die aktuellen Bücher von Eshkol Nevo, Johann Scheerer,

Éric Vuillard und Serhij Zhadan. Eine interessante Entscheidung.

ZDF, 23.25

Verhängnisvolle ­Freundschaft

Da die irgendwie verwahrloste Jugend mal wieder im Mittelpunkt der medialen Erwachsenengespräche steht, tut es gut, einen Film aus dem Jahr 1978 zu sehen, der Motive enthält, die aktueller kaum sein könnten. Auf der Flucht vor hysterischen Dorfbewohnern, die einen Brandstifter suchen, versteckt sich der 17jährige Etienne im abgelegenen Landhaus eines Künstlerehepaares. Er, Jacques, ist Maler und gibt auch Unterricht in einem nahegelegenen Heim für geistig Behinderte. Sie, Catherine, leidet in der ländlichen Umgebung sehr an einer unterbewussten Unzufriedenheit mit ihrem Dasein, ihrer Beziehung zu Jacques. Die beiden nehmen Etienne auf, pflegen ihn während seiner epileptischen Anfälle. Rasch gewöhnt sich der seelisch verkümmerte Junge an die lange vermisste Zuwendung. Er stellt sich Catherine und Jacques als seine Eltern vor. Doch nach einiger Zeit werden Etiennes Ansprüche dem Paar zu viel. Mit Geraldine Chaplin (Catherine), Jacques Perrin (Jacques), Patrick Norbert (Etienne). Regie: Marc Grunebaum.

3sat, 23.55