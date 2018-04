Foto der Woche

Foto: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Am Mittwoch wurde in der maltesischen Hauptstadt Valletta der ermordeten Daphne Caruana Galizia gedacht. Die Journalistin wurde am 16. Oktober 2017 durch die Detonation einer an ihrem Fahrzeug deponierten Autobombe getötet. Caruana hatte Verstrickungen der Regierung mit der Mafia aufgedeckt. Immer wieder berichtete sie über Geldwäsche, Korruption und die Vergabe maltesischer Pässe an Superreiche. Der internationale Autorenverband PEN bezeichnete die mangelnde Bereitschaft der Behörden, das Verbrechen aufzuklären, in einem offenen Brief am Montag als »die Schande von Valletta 2018«. Besonderes Augenmerk legten die Autoren auf die Tatsache, dass die Kommune in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas ist. Der Vorsitzende der Valletta-2018-Stiftung habe Caruana mehrmals »lächerlich gemacht und öffentlich attackiert«. (jW)