Verzweifelter Widerstand

Die jüdischen Kämpfer im Warschauer Ghetto setzten sich den SS-Truppen und ihren Helfershelfern zur Wehr. Gegen den ­überlegenen Feind hatten sie ­keine Chance (Festnahme im Ghetto, undatierte Aufnahme) Foto: dpa / Bildfunk

Der Aufstand im Warschauer Ghetto vor 75 Jahren gilt allgemein als größte und bedeutendste Widerstandsaktion jüdischer Kämpferinnen und Kämpfer gegen die Vernichtung ihres Volkes durch die deutsche Besatzungsmacht. Mit über einem Monat Dauer war der Aufstand aber auch, was selten erwähnt wird, die bis dahin längste Operation des gesamten Widerstands, nicht nur des jüdischen, im besetzten Europa.

Als zwei Abteilungen der Waffen-SS, unterstützt von anderen Militär- und Polizeikräften, am frühen Morgen des 19. April 1943 in das Warschauer Ghetto vordrangen, um mit der Deportation der letzten überlebenden Bewohner in die Vernichtungslager zu beginnen, wurden sie aus vorbereiteten Stellungen mit Pistolen- und Gewehrschüssen empfangen. Die Angreifer traten zunächst den Rückzug an. Auch ein zweiter Vorstoß wenige Stunden später blieb stecken und musste abgebrochen werden.

Die Niederschlagung des Aufstands wurde offiziell erst am Abend des 16. Mai 1943 mit der Sprengung der größten Synagoge der polnischen Hauptstadt, eines eindrucksvollen Baus aus den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, abgeschlossen. Einen militärischen Sinn hatte diese Zerstörungswut selbstverständlich nicht, einen politischen Zweck im Sinn des Wortes auch nicht wirklich. Sie war eine brutale Machtdemonstration der Sieger.

Flammen bis zu den Wolken

Einige Jahre später erzählte der Leiter der deutschen Aufstandsbekämpfer im Ghetto, SS-Brigadeführer Jürgen Stroop, den polnischen Vernehmern bei der Vorbereitung seines Kriegsverbrecherprozesses: »Als schönen Schlussakkord der Großaktion hatte ich die Sprengung der Großen Synagoge in der Tolmackie-Straße angeordnet. (…) Ich zögerte den spannenden Augenblick noch etwas hinaus. Schließlich rief ich: Heil Hitler! und drückte auf den Knopf. Die ungeheure Explosion riss die Flammen bis zu den Wolken. Ein durchdringender Knall folgte, die Farben waren geradezu märchenhaft. Eine unvergessliche Allegorie des Triumphes über das Judentum! Das Warschauer Ghetto hatte aufgehört zu existieren.«

Der organisierte Widerstand der Aufständischen war im Wesentlichen schon am 8. Mai 1943 zusammengebrochen, nachdem die Deutschen deren Kommandobunker in der Milastraße 18 entdeckt und zerstört hatten. Während ein Teil der überlebenden Kämpferinnen und Kämpfer daraufhin das abgeriegelte Ghetto durch die Kanalisation verließ, setzten andere den Widerstand in den Ruinen fort. Stroops pedantisch geführte Liste zeigt, dass noch am 13. Mai zwei seiner Leute getötet wurden und dass seine Truppe zwischen dem 10. und dem 15. Mai 17 Verletzte zu verzeichnen hatte.

Aus dem Abschlussbericht des SS-Führers geht hervor, dass während der »Großaktion« im Tagesdurchschnitt 2.049 Männer unter seiner Leitung eingesetzt waren. Dazu gehörten als größter Bestandteil 821 Angehörige der Waffen-SS, ferner unter anderem 228 Angehörige eines SS-Polizeiregiments und 98 Soldaten der Wehrmacht. Mehrheitlich gehörten diese zu zwei Pioniereinheiten und wurden für Spezialaufgaben wie Sprengungen oder das Vorgehen mit Flammenwerfern gegen Bunker eingesetzt. Außerdem waren 22 Mann einer Flakbatterie beteiligt, um besonders hartnäckige Zentren des Widerstands mit Granaten zu beschießen.

42 Prozent der Stroop unterstellten »Einsatzkräfte«, 864 Männer, waren keine Deutschen: 363 Angehörige der von der Besatzungsmacht organisierten »polnischen Polizei«, 166 polnische Feuerwehrleute zur Eingrenzung der von Stroops Truppe entfachten Brände und ein 335 Personen starkes Bataillon »Trawnikimänner«. Unter dieser Bezeichnung wurden sogenannte Hilfstruppen aus verschiedenen Teilen der Sowjetunion verstanden, die in den Kriegsgefangenenlagern rekrutiert worden waren. Darunter waren insbesondere Letten, Litauer, Weißrussen und Ukrainer. In Trawniki, 40 bis 50 Kilometer südöstlich von Lublin, befand sich damals neben einem Zwangsarbeitslager auch ein Ausbildungslager der SS für »fremdvölkische Einheiten«.

Die von Stroop befehligten Einheiten waren den Aufständischen nicht nur waffen- und ausrüstungstechnisch, sondern auch zahlenmäßig deutlich überlegen. Wie viele sich im Ghetto am bewaffneten Widerstand beteiligten, wurde niemals genau ermittelt. In historischen Beschreibungen des Aufstands überwiegt die Annahme, dass es ungefähr 750 Kämpferinnen und Kämpfer waren. Kaum eine Schätzung geht über die Zahl 1.100 hinaus. Abgesehen von wenigen Gewehren waren sie hauptsächlich mit Pistolen bewaffnet und verfügten jeweils nur über wenig Munition. Reichlicher vorhanden waren polnische Armeehandgranaten, selbstgebaute Molotowcocktails und Sprengstoff.

Nach der letzten großen Deportationswelle aus dem Warschauer Ghetto im Sommer 1942 hatte der Widerstand sich gründlich auf den Kampf vorbereitet: Viele Wohnungen waren oberirdisch und unterirdisch miteinander und mit der Kanalisation verbunden worden. Keller waren vergrößert und zu befestigten Bunkern ausgebaut worden, in denen die überlebende jüdische Bevölkerung Schutz und Nahrungsvorräte finden konnte. Stroop meldete am 24. Mai 1943, dass seine Einsatzkräfte 631 solcher Bunker zerstört hätten.

Als die Deutschen im Oktober 1940 das Ghetto errichteten, trieben sie dort auf einer Fläche von nur 3,1 Quadratkilometern alle jüdischen Bewohner der polnischen Hauptstadt, zu jener Zeit vermutlich zwischen 450.000 und 500.000 Menschen – mehr als ein Drittel aller Warschauer waren damals Juden –, zusammen. Seit dem 15. November 1940 war das Ghetto durch eine drei Meter hohe Mauer mit Stacheldraht von der übrigen Stadt abgeschlossen. Bis zum Sommer 1942 war die Zahl der Eingesperrten durch Hunger und ansteckende Krankheiten auf weniger als 400.000 Menschen gesunken.

Am 22. Juli 1942 begannen die Deutschen eine Welle von Massendeportationen aus dem Ghetto (»Aktion Reinhardt«). Ziel der Transporte, meist in Viehwaggons der Bahn, war das erst kurz zuvor fertiggestellte, 80 Kilometer von Warschau entfernte Vernichtungslager Treblinka. Fast alle der Ankommenden wurde dort in den Gaskammern ermordet. Das erklärte Ziel der »Großaktion Warschau« bestand darin, die gesamte Bevölkerung des Ghettos bis zum Jahresende 1942 »nach Osten umzusiedeln«. Das war die intern vorgeschriebene Bezeichnung für die Deportationen in die Vernichtungslager. Aus nicht eindeutig erkennbaren Gründen, vielleicht mit Blick auf die Fabriken im Ghetto, die für den Kriegsbedarf der Wehrmacht produzierten, wurde die »Großaktion« jedoch am 21. September 1942 abgebrochen. Zu dieser Zeit lebten im »jüdischen Wohnbezirk« nur noch ungefähr 60.000 Menschen.

Gemeinsamer Kampf

Die Massendeportationen des Sommers 1942 wirkten als Katalysator der schon im Frühjahr 1942 begonnenen Diskussionen politisch aktiver junger Jüdinnen und Juden im Warschauer Ghetto über die Vorbereitung und Koordinierung des bewaffneten Widerstands. Im Ergebnis entstand die Jüdische Kampforganisation, deren übliche Abkürzung ZOB sich von ihrem polnischen Namen Zydowska Organizacja Bojowa herleitete. Ihre Grundlage war hauptsächlich die Aktionseinheit linker und linkszionistischer Jugendorganisationen. Zu letzteren gehörte als vermutlich stärkste Einzelkraft der international verbreitete Hashomer Hatzair, der sich kulturell an der Pfadfinderbewegung orientierte und einer der Vorläufer der 1968 gegründeten Israelischen Arbeitspartei war. Andere Kräfte im Bündnis waren die Polnische Arbeiterpartei – die von der Sowjetunion unterstützte Nachfolgerin der Kommunistischen Arbeiterpartei, die 1938 von der Komintern für aufgelöst erklärt worden war – und der linkssozialdemokratische Allgemeine Jüdische Arbeiterbund in Polen, der üblicherweise nur kurz als »Bund« bezeichnet wurde. Diese Traditionspartei ging auf den 1897 gegründeten Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund in Litauen, Polen und Russland zurück, der sich ein Jahr später mit anderen Organisationen zur Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zusammenschloss. Nachdem diese sich 1903 in Bolschewiki und Menschewiki gespalten hatte, schloss sich der Bund in den meisten Streitfragen den Menschewiki an. Der Bund lehnte den Zionismus und die Auswanderung nach Palästina ab. Ihn für die Zusammenarbeit im Rahmen der ZOB zu gewinnen, brauchte einige Zeit.

Ganz außerhalb dieser Bündnisstrukturen im Warschauer Ghetto blieben die teilweise extrem rechts gerichteten Revisionistischen Zionisten und deren Jugendorganisation Betar. Die Revisionisten hatten sich 1923 als separater Flügel der Zionistischen Weltorganisation gegründet. Sie sympathisierten mit dem italienischen Faschismus, waren selbstverständlich entschieden antisozialistisch, beanspruchten das heutige Jordanien als Teil des angestrebten jüdischen Staates und führten in Palästina Terroranschläge gegen die arabische Zivilbevölkerung durch. Am Ghetto-Aufstand beteiligten sie sich mit einer eigenen Kampforganisation, der Jüdischen Militärunion, die nach ihrem polnischen Namen Zydowski Zwiazek Wojskowy als ZZW abgekürzt wurde.

Nach der Einnahme des Ghettos und der Deportation der dort noch verbliebenen Menschen machten die Nazis den westlich des Warschauer Zentrums ­gelegenen Stadtteil dem Erdboden gleich (Aufnahme von 1947) Foto: picture alliance/KEYSTONE

Die ZZW, deren Personalzahl im Ghetto im allgemeinen mit ungefähr 400 angegeben wird, war erheblich kampfstärker als die ZOB und vermutlich die Hauptkraft des Aufstands. Dafür gab es mehrere Gründe: Erstens waren die Mitglieder der Jugendorganisation Betar schon vor dem Krieg paramilitärisch organisiert gewesen und hatten eine Ausbildung an Waffen erhalten. Zweitens waren zumindest mehrere, nach manchen Berichten sogar alle Gründungsmitglieder der ZZW bis zum Zusammenbruch des polnischen Staates Anfang Oktober 1939 Offiziere oder Soldaten der Streitkräfte ihres Landes gewesen. Drittens hatte die Jüdische Militärunion sehr viel bessere Beziehungen als die ZOB zur polnischen Untergrundarmee, der Armia Krajowa (Heimatarmee), die mit der Exilregierung in London in Verbindung stand. Eine wesentliche Grundlage dürfte die gemeinsame konservative Einstellung gewesen sein. Zwar erhielt auch die ZOB auf ihre Bitten hin einige Waffen von der Heimatarmee, insbesondere etwa 50 Pistolen, aber der ZZW stellte die Armia Krajowa überdies eine größere Zahl von Gewehren und ein Maschinengewehr zur Verfügung. Die meisten Darstellungen stimmen darin überein, dass der Muranowski-Platz und dessen Umgebung, wo Stroops Truppen mehrere Tage lang auf heftigste Gegenwehr stießen, von Kämpfern der ZZW verteidigt wurde.

Komplette Vernichtung

Am fünften Tag des Aufstands, dem 23. ­April 1943, gab der »Reichsführer SS« Heinrich Himmler den Befehl, »die Durchkämmung des Ghettos in Warschau mit größter Härte und unnachsichtlicher Zähigkeit zu vollziehen«, wie es in Stroops Bericht heißt. »Ich entschloss mich deshalb, nunmehr die totale Vernichtung des jüdischen Wohnbezirks durch Abbrennen sämtlicher Wohnblocks, auch der Wohnblocks bei den Rüstungsbetrieben, vorzunehmen. Es wurde systematisch ein Betrieb nach dem anderen geräumt und anschließend durch Feuer vernichtet. Fast immer kamen dann die Juden aus ihren Verstecken und Bunkerns heraus. Es war nicht selten, dass die Juden in den brennenden Häusern sich so lange aufhielten, bis sie es wegen der Hitze und aus Angst vor dem Verbrennungstod vorzogen, aus den Stockwerken herauszuspringen (…).«

Nach der Niederschlagung des Aufstands war, so Stroop, »alles, was an Gebäuden und sonst vorhanden war, vernichtet«. »Eine Ausnahme hiervon macht nur das sogenannte Dzielna-Gefängnis der Sicherheitspolizei, welches von der Vernichtung ausgeschlossen wurde«. Dort errichteten die Deutschen ein Konzentrations- und Zwangsarbeitslager.

Stroops Abschlussbericht zufolge wurden während der Kämpfe im Ghetto 16 seiner Leute getötet und 85 verletzt. Dagegen schätzten überlebende Aufständische, darunter einer der ZOB-Führer, Marek Edelman, dass bis zu 300 Angreifer getötet wurden. Edelman, der als Bund-Aktivist zum bewaffneten Widerstand gekommen war, blieb nach dem Krieg in Polen, war später maßgeblich in der Solidarnosc-Bewegung tätig und starb 2009 in Warschau. Er hatte das Ghetto zwei Tage nach der Zerstörung des ZOB-Hauptquartiers am 8. Mai 1943 zusammen mit anderen Kämpfern durch die Kanalisation verlassen.

Es ist ein allgemeines Phänomen, dass Aufständische und Partisanenbewegungen die Verluste ihrer Gegner zu hoch angeben. Dafür gibt es neben politischen auch sachliche Gründe: Da es ihnen in der Regel nicht möglich ist, präzise Ergebnisse festzustellen, sind sie hauptsächlich auf Beobachtungen und Vermutungen angewiesen.

Stroops Verlustliste nennt die Getöteten und Verwundeten mit Namen, Rang und Funktion sowie dem jeweiligen Tag des Ereignisses. Darunter waren auch Angehörige der polnischen Polizei und der Trawniki-»Wachmänner«. Aus dieser Liste ergibt sich zum Beispiel, dass am ersten Tag des Aufstands, dem 19. April, 24 Mann seiner Truppe und am folgenden Tag weitere zehn verletzt wurden. Das demonstriert die Stärke der Verteidiger in diesem Stadium. Falls Stroop in seinem Bericht die eigenen Verluste aus propagandistischen Gründen zu niedrig angegeben haben sollte, was nicht auszuschließen ist, hätte er dafür vermutlich das Einverständnis seiner Vorgesetzten, insbesondere die Billigung Himmlers, benötigt. Außerdem hätten für zusätzlich getötete Angehörige der SS, der Wehrmacht und der deutschen Polizei Legenden gebastelt werden müssen. Manipulationen wären aber bei den getöteten und verletzten Polen und den »Trawniki« leicht möglich gewesen. Ihre Anzahl auf Stroops Verlustliste ist erstaunlich gering, wenn man bedenkt, dass sie über 40 Prozent seiner Einsatzkräfte gestellt hatten.

Über die Ergebnisse der von ihm geleiteten »Großaktion« schrieb Stroop in seinem auf den 16. Mai datierten Abschlussbericht: »Nur durch den ununterbrochenen und unermüdlichen Einsatz sämtlicher Kräfte ist es gelungen, insgesamt 56.065 Juden zu erfassen bzw. nachweislich zu vernichten. Dieser Zahl hinzuzusetzen sind noch die Juden, die durch Sprengungen und Brände ums Leben gekommen, aber zahlenmäßig nicht erfasst werden konnten.«

In einem Bericht acht Tage später an Himmler schlüsselte Stroop die Zahl folgendermaßen auf: Ungefähr 7.000 Juden seien »im Zuge der Großaktion im ehem. jüd. Wohnbezirk selbst vernichtet« worden. »Durch Transport nach T. II« – gemeint ist das Vernichtungslager Treblinka – »wurden 6.929 Juden vernichtet, so dass insges. 13.929 Juden vernichtet wurden. Über die Zahl 56.065 hinaus sind schätzungsweise 5-6.000 Juden bei Sprengungen und durch Feuer vernichtet worden.«

Etwa 39.000 überlebende Bewohnerinnen und Bewohner des Warschauer Ghettos wurden während des Aufstands und kurz danach zunächst in den ostpolnischen Distrikt Lublin deportiert und anschließend fast alle in verschiedenen Vernichtungslagern ermordet.

Unter den beim Aufstand Getöteten waren der 24jährige Führer der ZOB, Mordechai Anielewicz, und seine ein Jahr jüngere Freundin Mira Fuchrer. Beide starben höchstwahrscheinlich am 8. Mai 1943 bei der Zerstörung des Kommandobunkers in der Milastraße 18. Ihre Leichen wurden anscheinend nicht gefunden. Für die allgemein übliche Darstellung, beide hätten ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt, gibt es keine Beweise.

In seinem Bericht vom 16. Mai 1943 behauptete Stroop, ohne dafür auch nur einen einzigen Anhaltspunkt zu liefern: »Die polnische Bevölkerung hat die gegen die Juden durchgeführten Maßnahmen im großen und ganzen begrüßt«. Praktisch verließ er sich aber lieber auf härteste Repression. Dazu heißt es in dem Bericht: »Schon während der Großaktion wurde die arische Bevölkerung durch Plakatanschläge darauf hingewiesen, dass das Betreten des ehemaligen jüdischen Wohnbezirks strengstens verboten ist und dass jeder, der ohne einen gültigen Ausweis dort angetroffen wird, erschossen wird. Gleichzeitig wurde mit diesen Plakatanschlägen die arische Bevölkerung nochmals darüber belehrt, dass jeder, der einem Juden wissentlich Unterschlupf gewährt, insbesondere Juden außerhalb des jüdischen Wohnbezirks unterbringt, beköstigt oder verbirgt, mit dem Tode bestraft wird.«

Stroop wurde 1945 am letzten Kriegstag von US-amerikanischen Soldaten festgenommen. Ein Militärtribunal verurteilte ihn 1947 wegen seiner Beteiligung an der Ermordung amerikanischer Kriegsgefangener zum Tode. Aber das Urteil wurde nicht vollstreckt. Statt dessen lieferten die USA Stroop nach Polen aus. Dort wurde er 1951 vor Gericht gestellt, erneut zum Tod verurteilt und am 6. März 1952 hingerichtet. Einer der Anklagepunkte war die »Liquidierung des Warschauer Ghettos, als dessen Folge mindestens 56.056 Menschen ermordet wurden und weitere Zehntausende Juden ums Leben kamen«.

Symbol der Gegenwehr

Der Ghettoaufstand 1943 gilt mit guten Gründen als Symbol des jüdischen Widerstands gegen den Massenmord am jüdischen Volk und gegen die brutale deutsche Besatzungsherrschaft allgemein. Darüber sollte jedoch nicht vergessen werden, dass sich Zehntausend Jüdinnen und Juden am bewaffneten Kampf gegen Wehrmacht und SS beteiligten. So wird zum Beispiel geschätzt, dass etwa ein Fünftel der Angehörigen der französischen Résistance jüdischer Herkunft waren. In den besetzten Teilen der Sowjetunion und in Polen kämpften Jüdinnen und Juden einzeln oder auch als geschlossene Einheiten in der Partisanenbewegung mit, ohne dass ihre Zahl geschätzt werden könnte. Überlebende der Kämpfe im Ghetto, darunter Marek Edelman, beteiligten sich im folgenden Jahr am Warschauer Aufstand der polnischen Heimatarmee – der größten bewaffneten Erhebung im besetzten Europa während des Zweiten Weltkrieges. 63 Tage lang, vom 1. August bis zum 3. Oktober 1944, kämpften über 40.000 Mitglieder und Anhänger der Armia Krajowa gegen etwa ebenso viele Soldaten der Wehrmacht und der Waffen-SS, bevor sie sich geschlagen geben mussten. An der deutschen Kriegsniederlage war zu dieser Zeit schon nichts mehr zu ändern.