Boom, Boom, Boom

Die deutsche Wirtschaft verschifft ihre Waren ins Ausland. Zuhause sind die Löhne so niedrig, dass zu wenig gekauft wird (Hamburger Hafen, 15. August 2016) Foto: REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

Die konservativen Wirtschaftsforschungsinstitute sind sich in ihrem gemeinsamen Frühjahrsgutachten einig, das sie am Donnerstag in Berlin präsentierten: »Die Boomphase der deutschen Wirtschaft setzt sich fort«, heißt es darin.

Das deutsche merkantilistische Modell soll weiter ausgebaut werden. »Da die Auslandsnachfrage im Prognosezeitraum deutlich steigen dürfte, werden von den Exporten weiter merkliche Impulse für die gesamtwirtschaftliche Produktion ausgehen«, schreiben die Wissenschaftler.

»Da die Produktionskapazitäten mittlerweile in vielen Ländern hoch ausgelastet sind, regt die kräftige internationale Konjunktur die weltweite Nachfrage nach Ausrüstungsgütern an. Dies kommt der deutschen Exportwirtschaft in besonderem Maße zugute.« Obwohl die Importe weiter zulegten, bleibe der »Leistungsbilanzsaldo in Relation zum Bruttoinlandsprodukt mit 8,2 Prozent in diesem Jahr und acht Prozent im kommenden Jahr hoch«. Der Internationale Währungsfonds hält einen Überschuss von mehr als vier Prozent für problematisch.

Zwar seien auf Grundlage dieses Geschäftsmodell im Euro-Raum »die konjunkturellen Auftriebskräfte weiterhin intakt«. Allerdings dürfte in den kommenden Quartalen »die Produktion erneut stärker steigen als das Produktionspotential«. Besonders in der Baubranche sei dies bereits zu beobachten. Immerhin scheinen sich die Ökonomen bewusst zu sein, dass diese Art des Wirtschaftens nicht von Dauer sein kann. »Nach jedem Boom kommt ein Abschwung«, sagte Oliver Holtemöller vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. »Darauf sollte man vorbereitet sein.« Die Volkswirtschaftler plädieren für eine Verschärfung der bisherigen neoliberalen Praxis. Höhere Renten, Kindergeld oder die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung seien das falsche Signal. »Das kommt zur Unzeit«, sagte Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). »Die deutsche Konjunktur braucht solche Zusatzausgaben gerade nicht.« Der für 2019 geplante Rechtsanspruch auf die Rückkehr aus Teilzeit zum vorherigen Arbeitsvolumen mache den Unternehmen das Leben schwer, sagte Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft (IfW).

Eine Gefahr der »Überhitzung« – also eines Kippens der wirtschaftlichen Entwicklung – sehen die Forscher aber aktuell nicht. Die Inflationsrate steige zwar, aber moderat. Außerdem gebe es noch keine Anzeichen für eine »Kreditblase«, was typisch für eine Überhitzung sei, sagte Roland Döhrn vom RWI-Institut. (dpa/jW)