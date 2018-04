Es riecht nach ’68

Sciences Po blockiert: Studenten halten die Elitehochschule in Paris besetzt (18.4.2018) Foto: REUTERS/Charles Platiau

Frankreichs Studenten bleiben hart. Universitäten wie Paris 1-Tolbiac und Paris-Nanterre werden auch in den kommenden Tagen und Wochen blockiert, die Forderung nach der Rücknahme des von Präsident Emmanuel Macron durchgesetzten und ab 2021 gültigen neuen Hochschulgesetzes wird von einer Mehrheit der Studierenden und Abiturienten getragen. Das schon vor der »Reform« elitäre Bildungssystem wird im Rahmen der neuen Bestimmungen noch selektiver und undurchlässiger werden als bisher. Der von den jungen Menschen gewünschte »freie Zugang« zu den Universitäten wird vom neuen Gesetz verschlossen.

An der Universität Nanterre, Geburtsstätte des Studentenaufstands im Mai 1968, beschloss eine Generalversammlung von rund 1.600 Studenten am vergangenen Dienstag die Fortsetzung der Blockade und der Besetzung des Campus. Nur 360 Stimmen wurden gegen die Beibehaltung des Widerstands gezählt. An der Vollversammlung beteiligten sich neben den Studierenden auch Eisenbahner der SNCF, die seit drei Wochen gegen die von Macron vorangetriebene Privatisierung der bisher staatlichen Gesellschaft kämpfen.

Frankreichs Bildungssystem drillt seine Kinder von Beginn der Schulzeit an auf ein Dasein in einer elitären Klassengesellschaft. Eine große Rolle spielt dabei der hochselektive Zugang zu Kaderschmieden wie der École nationale d’administration (ENA), der École polytechnique oder den Écoles normales supérieures, aus denen sich praktisch die gesamte Politikerkaste sowie die obersten Ränge der staatlichen Administration rekrutieren.

Eine »Noblesse d’État«, ein »Staatsadel«, wie sie der Philosoph und Soziologe Pierre Bourdieu einst nannte. Um zum Studium an diesen »Grandes Écoles« zugelassen zu werden, müssen Absolventen der Gymnasien – französisch Lycéens – nach dem »Bac« (Abitur) zwei Jahre lang in Vorbereitungsklassen bestehen, und zwar möglichst an Gymnasien mit hoher Reputation. In Paris beispielsweise am »Lycée Henri IV« oder »Lycée Louis-le-Grand«. Eine Auswahl, die nicht nur die Kinder der hochgebildeten Bourgeoisie bevorteilt, sondern auch der Vetternwirtschaft und Korruption Tor und Türen öffnet.

Gegenmodell dieser Eliteorientierung war die im Rahmen der Studentenrevolte vor 50 Jahren vom damaligen Bildungsminister und Radikalsozialisten Edgar Faure gegründete »Offene Universität von Vincennes«, auf die sich heute auch die Studenten in Tolbiac und Nanterre berufen. Vincennes glänzte in seinem alltäglichen Lehrbetrieb mit Geistesgrößen wie Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Noam Chomsky oder Josué de Castro. Den Regierenden wurde die starke Politisierung der »Fac« von Vincennes bald unheimlich, als dort Kommunisten, Maoisten, Trotzkisten und andere »Extreme« der Linken den Universitätsbetrieb dominierten. Sie wurde 1980 nach Saint-Denis verlegt und in eine ganz »normale« Universität zurückgestuft. Der Versuch einer »offenen Universität«, zu der junge wie alte Menschen auch ohne Abitur oder Vorbereitungsklassen Zugang hatten, wurde als »gescheitert« klassifiziert.

Macrons Vorstoß zielt in eine ganz andere Richtung: Die genannten Kaderschmieden werden auch künftig mit elitärem Lehrbetrieb Politikerkaste und Hochadministration füttern, die bisher nur zweitklassigen Universitäten werden mit eng gesetzten Zugangsregeln in einen Zulieferbetrieb für die Chefetagen und den Mittelbau des französischen Kapitals umdefiniert. Die protestierenden Studenten in Nanterre üben sich unterdessen in der Organisation eines »horizontalen« Unibetriebs, wie ihre Sprecher am Dienstag erklärten. Die Kritik am alleinherrschenden Staatschef ist längst dort angekommen, wo er sie wohl nicht vermutete: bei jenen, deren Karriere er mit dem Gesetz angeblich vorantreiben will. »Es ist eine Tatsache, dass dieses Gesetz ohne Widerspruch und gegen den demokratischen Prozess durchging, wie vorher schon das Arbeitsgesetz«, halten ihm die Studenten vor.