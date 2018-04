Tiefbraune Meinungsfreiheit

Bereiten sich auf den Großeinsatz in Ostritz vor: Vertreter der Polizei, der Versammlungsbehörde des Landkreises Görlitz und Bürgermeisterin Marion Prange (r.) auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Görlitz Foto: Pawel Sosnowski/dpa

Die ostsächsische Kleinstadt Ostritz wird am Wochenende zur Hochsicherheitszone. Um die 1.000 Neofaschisten erwartet die Polizei zu einem Festival namens »Schild und Schwert« in dem 2.300-Einwohner-Ort. Kenner der Szene rechnen mit doppelt so vielen Teilnehmern. Offensiv lädt der Thüringer NPD-Chef Thorsten Heise am Geburtstag des faschistischen Reichskanzlers Adolf Hitler zu Rechtsrock und Schwertkampfshow auf dem Gelände des Hotels »Neißeblick« – angemeldet als politische Versammlung. Landesregierung und Kreisverwaltung geben sich machtlos – und rufen zu friedlichen Bürgerprotesten auf.

Man könne politische Versammlungen nicht einfach verbieten, hatte sich der Landkreis Görlitz schon vor Tagen gerechtfertigt. Man habe nun Richter und Staatsanwälte in Bereitschaft versetzt und den Rechten strenge Auflagen erteilt, beispielsweise Alkohol, verfassungswidrige Kennzeichen und Kampfhunde verboten. Den Görlitzer Linke-Kreisrat Mirko Schultze überzeugt das nicht. Die Verwaltung habe »das Festival in einen kulturellen und politischen Teil aufgeteilt«, sagte er am Donnerstag im Gespräch mit jW. Nur letzterer falle unter das Versammlungsrecht. Das Alkoholverbot gelte mithin nicht für die Kulturveranstaltungen, bei denen unter anderem neofaschistische Bands auftreten. Ohnehin sei es kaum möglich, die Einhaltung der Auflagen »auf dem geschlossenen Areal des Hotels« zu kontrollieren, so Schultze. Ihm sei zudem nicht klar, warum der Landkreis nicht den Bezug auf den Hitler-Geburtstag als Grundlage für ein Verbot genutzt hat. Stattdessen habe er sich auf Gerichtsurteile berufen. Schultze kritisierte auch, Verwaltung und Polizei informierten mit dem Herannahen des Events kaum noch darüber, nachdem sie zunächst sehr transparent vorgegangen seien.

Zugeknöpft gab sich eine Mitarbeiterin der Pressestelle des Landkreises auch gegenüber jW. Man beantworte grundsätzlich nur schriftliche Anfragen zu diesem Thema per E-Mail, sagte sie. Allerdings könne sie vorab nicht abschätzen, wieviel Zeit dies in Anspruch nehmen werde. So blieb eine schriftliche Anfrage dieser Zeitung bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

Die Polizei hat unterdessen ihre »Richtlinien« veröffentlicht. Demnach hat sie ein Bürgertelefon geschaltet, das bis in die Nachtstunden besetzt sein werde. Den Überblick über das Festival und mehrere Protestveranstaltungen wolle sie durch Parkverbote und Sperrungen der Zufahrtsstraßen zu dem Ort sichern. Die Bundespolizei kontrolliere den Zugverkehr, die Wasserschutzpolizei die Neiße. Auf der polnischen Seite des Flusses seien Beamte des Nachbarlandes im Einsatz.

Wie viele Polizisten insgesamt vor Ort sein werden, wollte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz nicht verraten. Allerdings bestätigte sie auf jW-Anfrage, dass die Auflagen der Kreisbehörden erstens wegen einer Klage von Veranstalter Heise noch nicht feststünden und zweitens »nur für den politischen Teil der Veranstaltung gelten können«.

Insgesamt drei Gegenveranstaltungen werden am Wochenende in Ostritz stattfinden. Kreisrat Schultze ist Anmelder des zweitägigen Festivals »Rechts rockt nicht« in unmittelbarer Nähe zum Neonazitreffen. Organisiert wurde es maßgeblich vom Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal in Ostritz. Auf dem Markt findet ein Friedensfest unter der Schirmherrschaft des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) statt. »Dazu kommt noch eine vom Deutschen Gewerkschaftsbund initiierte Fahrraddemo«, berichtete Schultze.

Er werde das Verhalten der Verwaltung im Nachhinein im Kreistag thematisieren, insbesondere, warum ein Verbot nicht ernsthaft geprüft worden ist. Die sächsische Linke-Vorsitzende Antje Feiks findet es »unhaltbar, dass eine Veranstaltung dieser Art unter dem Banner der freien Meinungsäußerung stattfinden darf«. Viele der beteiligten Bands machten keinen Hehl aus ihrer neofaschistischen Einstellung und hätten bereits wegen Volksverhetzung vor Gericht gestanden, heißt es in einer Presseerklärung der Politikerin. Es bestehe kein Zweifel, »für welche menschenverachtende Unkultur das Festival steht«.