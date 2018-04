Hysterische Festtage

Während der Feierlichkeiten zum Jubiläum der Staatsgründung werden in Israel allerlei Neuigkeiten in die Welt gesetzt (Latrun/Israel, 18. April) Foto: Ariel Schalit/AP Photo

In Israel haben am Mittwoch abend die ausgedehnten Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung begonnen. Der Staat wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen, Israel begeht das Jubiläum allerdings sowohl nach dem hebräischen Mondkalender als auch dem Gregorianischen Sonnenkalender. Im Mittelpunkt des mehrwöchigen Festes stehen in diesem Jahr lebhafte Spekulationen, wie der Iran sich für den israelischen Luftangriff auf den syrischen Luftwaffenstützpunkt »T 4« am 9. April rächen wird. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei 14 Menschen getötet, darunter sieben Iraner. Israelische Stellen sagen, dass sich dort eine Kommandozentrale für die Lenkung iranischer Drohnen befunden habe. Am Dienstag ist über die US-amerikanische Tageszeitung Wall Street Journal die Behauptung hinzugekommen, dass der Iran auf dem Stützpunkt »T 4« vor kurzem ein technisch fortgeschrittenes Luftabwehrsystem installiert habe.

Überhaupt jagen sich in Israel in diesen Tagen die Neuigkeiten. Am Freitag voriger Woche wurde die Behauptung in die Welt gesetzt, die angeblich iranische Drohne, die am 10. Februar von einem israelischen Militärhubschrauber über den Golanhöhen abgeschossen worden war, sei mit Sprengstoff beladen gewesen, habe also eine Angriffswaffe in Art einer Cruise-Missile dargestellt. Quelle ist eine offizielle Erklärung der israelischen Streitkräfte, was in so brisanten Fällen äußert selten vorkommt. Warum mehr als zwei Monate vergehen mussten, um zu genau diesem Zeitpunkt die Schlussfolgerung zu veröffentlichen, wurde nicht offenbart. Auch Beweise für die neue Hypothese wurden bisher nicht präsentiert. Aber die meisten israelischen Medien übernahmen dennoch die Behauptung, bei dem Drohnenzwischenfall vom 10. Februar habe es sich um den ersten direkten Angriff des Iran – und nicht nur seiner Verbündeten – auf den jüdischen Staat gehandelt. Damit sei im Verhältnis beider Staaten zueinander ein völlig neues Kapitel eröffnet worden.

Am Dienstag morgen gab die israelische Militärzensur Luftaufnahmen frei, die angeblich iranische Militärstützpunkte in Syrien zeigen sollen. Neben »T 4« handelt es sich um vier weitere Objekte. Sie sollen bei Aleppo, Deir Al-Sor, am internationalen Flughafen von Damaskus und an einem Flugfeld südlich der Hauptstadt liegen. Dass die Luftaufnahmen iranische Stützpunkte und nicht etwa Anlagen der syrischen Streitkräfte oder der libanesischen Hisbollah zeigen, ist selbstverständlich aus den Fotos nicht ersichtlich.

Die israelische Regierung hat sich bisher, abgesehen vom Einzelfall »T 4«, gehütet, die Existenz dauerhafter iranischer Militärstützpunkte auf syrischem Boden zu behaupten. Denn das wäre nach ihren eigenen, ständig wiederholten Erklärungen der »Casus belli«: ein zwangsläufiger Anlass für Militärschläge. Für Israel gibt es in Syrien drei »rote Linien«, sagen alle maßgeblichen Politiker bis hinauf zu Premierminister Benjamin Netanjahu: Es dürfe im Nachbarland keine dauerhaften iranischen Stützpunkte geben, Iran dürfe dort keine militärischen Produktionsstätten betreiben, und iranische Truppen dürften sich nicht in Syrien »festsetzen«. Ein weiteres Gebot ist Israels Forderung, dass Iran und Hisbollah sich von den besetzten Golanhöhen fernhalten müssten – am besten 40 bis 60 Kilometer weit. Das Ziel besteht offensichtlich darin, in diesem Gebiet eine Schutzzone für islamistische Milizen aufrechtzuerhalten, die von Israel materiell unterstützt werden.

Weder Iran selbst noch die Hisbollah haben bisher auf die zahlreichen, oft tödlichen Militärschläge Israels jemals mit »Vergeltungsaktionen« geantwortet. Das hat offenbar System. Die immer hitzigere israelische Diskussion über die Vorbereitung auf solche iranischen Aktionen ist zwar nicht hundertprozentig irreal, aber bis auf weiteres substanzlos. Es sieht eher so aus, als wollten manche Politiker und Militärs die Iraner geradezu zu solchen Handlungen provozieren, um eine direkte Konfrontation auf wesentlich breiterer Ebene eröffnen zu können.