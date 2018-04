Macron in Berlin

Für Frieden: 1.500 Menschen demonstrierten am Mittwoch in Berlin Foto: Christian-Ditsch.de

Bombenwetter und eine erwartungsvolle Kanzlerin empfingen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron am Donnerstag in Berlin. Bereits auf der ersten Station des Kurztrips, der Schlossattrappe »Humboldt-Forum«, wurde Beobachtern bei Sonnenschein und fröhlichen Gesichtern klar: Hier geht die Reform-Roadshow des »Hoffnungsträgers« aus Paris in die nächste Runde.

Der Besuchsgrund: Die von Frankreich initiierten und dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker vorgelegten Pläne zum Umbau der EU. Allerdings scheint Angela Merkel nicht mehr so euphorisch wie noch Ende vergangenen Jahres zu sein, als sie diese weitgehend teilte. »Wir brauchen offene Debatten, und wir brauchen zum Schluss auch die Fähigkeit zum Kompromiss«, so die Kanzlerin. Es gelte, zentrale Antworten auf die weltweiten Herausforderungen zu geben. Eine solche hatte der französische Überflieger schon am vergangenen Sonnabend parat – als er gemeinsam mit US- und britischer Regierung Ziele in Syrien bombardieren ließ.

Weil eine Roadshow immer auch Marketing ist, wurde bei der Visite viel geschwurbelt. So verkündete Merkel, »Europa« könne seine Interessen nur gemeinsam durchsetzen. Als Themen, die angegangen würden, nannte sie die Asylpolitik, eine gemeinsame Außenpolitik, die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungs- sowie der Bankenunion. Bei den letzten Punkten sollen die Vorstellungen noch auseinanderliegen. Zudem regte sie die Installation eines »Jumbo-Rats« aus Finanz- und Wirtschaftsministern an. Im Kern geht es um weiteren Souveränitätsverzicht der Mitgliedstaaten zugunsten Brüssels. Dazu gehört eine eigen Steuererhebung ebenso, wie die Installation eines Euro-Finanzministers oder die Umwidmung des undurchsichtigen Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM in einen Euro-Währungsfonds.

Eine lose Allianz aus acht EU-Staaten unter Führung der Niederlande hatte im März erhebliche Bedenken gegen die von Macron und Juncker favorisierten Pläne geäußert. Am Donnerstag kam Widerspruch von der Partei Die Linke: Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hält den Kurs für völlig verfehlt. »Merkel und Macron sind das falsche Pärchen für einen EU-Neustart«, sagte sie der Nachrichtenagentur dpa. Beide »stehen für ein Europa der Konzerne, Banken und der Militarisierung«. Die EU müsse statt dessen für die bessere Durchsetzung von höheren Löhnen, Renten und einen starken Sozialstaat stehen. »Von einem französischen Präsidenten, der in seinem Land mit einer arbeitnehmerfeindlichen Politik die Menschen auf die Barrikaden treibt, kann eine solch sinnvolle Reform nicht kommen.«

Die Politikerin nannte Macron einen »übermotivierten Hilfssheriff«, der sich beim völkerrechtswidrigen Militärschlag an der Seite der USA auf Syrien disqualifiziert habe. Am Mittwoch hatte Wagenknecht bei einer von der Fraktion initiierten Friedenskundgebung gewarnt: »Die Welt war noch nie so nah an der Schwelle eines heißen Krieges, zumindest nicht seit dem Ende der Blockkonfrontation.«