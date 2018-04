Südkorea will Friedensgespräche

Seoul. Südkorea hat Gespräche mit Nordkorea über Frieden und atomare Abrüstung in Aussicht gestellt. Auf dem Gipfel der beiden verfeindeten Nachbarn am 27. April würden dies voraussichtlich zentrale Themen sein, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter in Seoul am Dienstag. Er äußerte die Hoffnung, dass Pjöngjang zusagen werde, sein Atomprogramm zurückzufahren. An den Formulierungen für eine mögliche gemeinsame Erklärung werde gearbeitet. Noch vor dem Spitzentreffen könnten südkoreanische Regierungsvertreter nach Pjöngjang reisen. (Reuters/jW)