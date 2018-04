2.000 Palästinenser seit Jahresanfang verhaftet

Ramallah. Israel hat seit Jahresanfang fast 2.000 Palästinenser verhaftet. Diese Zahl nannte der Palestinian Prisoners Club (PPC) am Dienstag in Ramallah. Unter den 1.928 Inhaftierten seien 369 Kinder, so die halbamtliche Vereinigung, die sich um palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen kümmert. Derzeit seien 6.500 Palästinenser in Israel inhaftiert, unter ihnen 350 Kinder und sechs Abgeordnete des palästinensischen Parlaments, so der PPC. (Xinhua/jW)