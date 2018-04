Los Angeles. Zlatan Ibrahimovic will an der Fußball-WM in Russland teilnehmen. »Die Chance, dass ich bei der WM spiele, ist himmelhoch«, twitterte der 36jährige, der 2016 aus der schwedischen Nationalelf zurückgetreten war und am Sonntag in der ersten Liga der USA zum 1:0 für LA Galaxy gegen Chicago Fire traf, den Klub von Bastian Schweinsteiger. Schweden ist bei der WM am 23. Juni Gruppengegner der Deutschen. (sid/dpa/jW)