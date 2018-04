Ausweise EU-weit mit digitalem Fingerabdruck?

Berlin. Die Europäische Kommission schlägt vor, Personalausweise künftig in allen 28 EU-Staaten mit einem digitalen Fingerabdruck und weiteren biometrischen Daten zu versehen. Damit soll das Fälschen von Ausweisdokumenten erschwert werden, wurde EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos in der Welt (Montagausgabe) zitiert. Am heutigen Dienstag sollen entsprechende Pläne den Regierungen der Mitgliedsstaaten offiziell vorgelegt werden. Die Einführung einer EU-weiten Speicherpflicht sei ein Schritt zur Verbesserung der Terrorismusbekämpfung, so Avramopoulos. In der BRD erfolgt die Speicherung des Fingerabdrucks im elektronischen Personalausweis bisher freiwillig. (jW)