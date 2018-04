US-Handelsdefizit mit China gewachsen

Beijing. Wie die chinesische Zollverwaltung am Freitag in Beijing mitteilte, ist das Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber China im ersten Quartal 2018 im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres auf 58,2 Milliarden US-Dollar (47,3 Milliarden Euro) angewachsen. Das war eine Steigerung von 19,4 Prozent. Chinas Ausfuhren in die USA legten im ersten Quartal um 14,8 Prozent auf 99,9 Milliarden Dollar zu, wie der Zoll mitteilte. Die Einfuhren legten demnach um 8,9 Prozent auf 41,67 Milliarden Dollar zu. (dpa/jW)