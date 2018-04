Indien erschüttert von Vergewaltigungen

Protest gegen sexualisierte Gewalt: Demonstration gegen mehrere Fälle von Vergewaltigung in Indien (Neu-Delhi, 12.4.2018) Foto: REUTERS/Cathal McNaughton

In Indien haben zwei Fälle von Vergewaltigung das Vertrauen in den Staat und seinen säkularen Charakter erschüttert. Dabei geht es nicht nur um die Brutalität der Taten, sondern vor allem darum, dass sie zeigen, wie tief die Gräben zwischen Hindus und Muslimen bereits sind und wie stark sexuelle Gewalt zur Normalität geworden ist. Die sowohl auf nationaler Ebene wie auch in den zwei betroffenen Bundesstaaten regierende hindunationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) schürt den Hass gegen Minderheiten und ebnete dadurch den Weg für solche Verbrechen.

Anfang April wurde bekannt, dass im Januar in dem Dorf Rassana im Bundesstaat Jammu und Kaschmir eine 8jährige von mehreren Männer vergewaltigt und brutal ermordet worden war. Das Mädchen gehört zu der nomadisch lebenden, muslimischen Gruppe der Bakarwal und wurde offensichtlich deswegen zum Opfer. Der Polizeibericht nennt den pensionierten Finanzbeamten Sanji Ram als Hauptverdächtigen. Das Verbrechen zog sich über mehrere Tage hin; Ram habe das Mädchen entführt und in einen von ihm betriebenen Tempel verschleppt, wo sie unter Drogen gesetzt, mehrfach vergewaltigt, gefoltert und schließlich ermordet wurde.

Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass die Gruppenvergewaltigung des Mädchens gut geplant war und dazu dienen sollte, den muslimischen Bakarwal eine Lektion zu erteilen, damit sie sich von Rassana fernhalten. Die Angehörigen dieser Ethnie sind überwiegend Hirten, die von der Regierung in dem Dorf angesiedelt wurden. Laut dem Polizeibericht gab es den »generellen Eindruck« unter Hindus in der Region, die Bakarwal würden Kühe schlachten und mit Drogen handeln. Ersteres sowie der Verkauf oder Konsum von Rindfleisch ist in vielen Bundesstaaten unter der BJP verboten worden, sicherlich auch, um Muslimen die Lebensgrundlage zu entziehen und Gewalt gegen sie zu legitimieren.

In Jammu und Kaschmir, einem vorwiegend muslimischen Bundesstaat, gibt es kein derartiges Verbot. Doch zeigen die im Polizeibericht aufgeführten Anschuldigungen, wie stark der Mord mit der antimuslimischen Politik verbunden ist. Am 11. April riefen lokale Hindugruppen einen Streik aus. In Protestmärschen zeigten sie Solidarität mit Sanji Ram und den anderen Verdächtigen, schwenken die indische Flagge und skandierten hindunationalistische Parolen. Zwei BJP-Minister der Regionalregierung nahmen in der Stadt Jammu an solchen Kundgebungen teil, während es von offizieller Seite keine Stellungnahme gab.

Der zweite Fall reicht bis in den Juni 2017 zurück. Eine 17jährige beschuldigte zwei Männer, sie vergewaltigt zu haben. Einer von ihnen, Kuldeep Singh Sengar, ist BJP-Abgeordneter des Parlaments im Bundesstaat Uttar Pradesh. Die vielen Versuche der Familie der jungen Frau, eine Anzeige gegen Sengar zu erstatten, waren vergeblich. Statt dessen wurde der Vater des Mädchens unter fadenscheinigen Gründen verhaftet. Am 8. April versuchte das Mädchen vor dem Büro des Premierministers von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath von der BJP, Selbstmord zu begehen, um eine Anklage zu erwirken. Einen Tag später starb ihr Vater, nachdem er in Polizeigewahrsam gefoltert worden war. Die Ermittlungen wurden nun von der Bundespolizei übernommen, nachdem Adityanath, der auch Hindupriester und einer der radikalsten BJP-Politiker ist, wegen des Falls unter Druck geriet. Trotzdem es gesetzlich vorgeschrieben ist, wurde der Täter bislang nicht verhaftet.

Indien ist zu einem Land geworden, in dem Verbrechen danach beurteilt werden, wer sie begeht. Dies entspricht den Regeln, die vom Hindugesetzbuch »Manusmriti« vorgegeben werden. Damit bewegt sich die Gesellschaft in die von der BJP vorgesehenen Richtung: ein Staat für Hindus und nach deren Regeln.