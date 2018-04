Mehrheit in BRD gegen US-Angriffe in Syrien

Berlin. Die Mehrheit der Deutschen spricht sich gegen eine stärkere militärische Intervention der USA und ihrer Verbündeten in Syrien aus. Laut dem ZDF-»Politbarometer« vom Freitag gaben 58 Prozent der Befragten an, ein solcher Eingriff würde den Konflikt verschärfen. Noch deutlicher ist die Ablehnung einer Beteiligung Deutschlands am Krieg in Syrien. 78 Prozent sprachen sich dagegen aus, 18 Prozent dafür. Den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Raketenangriff auf Ziele in Syrien lehnten 90 Prozent ab. 56 Prozent befürchten, eine solche Attacke würde zu direkten Auseinandersetzungen der USA mit Russland führen. (AFP/jW)