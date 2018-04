Der König tanzt

John Neumeier, hier bei einer Probe im Ballettzentrum, wird sein Lebenswerk nicht so bald aus der Hand geben Foto: Angelika Warmuth/dpa

Manche Ballettfans bekommen nie genug vom schaurig-schönen »Schwanensee«-Märchen. Wer das Stück zur Musik von Peter Tschaikowsky neu interpretiert haben möchte, dem sei John Neumeiers Choreographie »Illusionen – wie Schwanensee« beim Hamburg Ballett empfohlen. Gerade hat der Ballettintendant überraschend bekanntgegeben, dass er sich nicht, wie 2013 verkündet, 2019 zurückziehen werde.

Nach der Wiederaufnahme der »Illusionen« am vergangenen Sonntag gab es rund zehn Minuten Standing ovations. Neumeier, der im kommenden Jahr 80 wird und seinen Vertrag vorerst um fünf Jahre verlängert hatte, kam selbst auf die Bühne und schien sichtlich erleichtert, sein Lebenswerk, das neben der Compagnie, die seine knapp 160 Ballette tanzt, auch eine renommierte Ballettschule sowie das Bundesjugendballett umfasst, nicht aus der Hand geben zu müssen.

Die Vorstellung war ein Ohren- und Augenschmaus. Für ersteres sorgte Simon Hewett am Dirigentenpult, gerade für Ballett hat er ein glückliches Händchen. Da schwallte nix in Tschaikowskys opulentem Werk, und keine Phrase verkam in all den Akkorden und Melodiebögen zur Unkenntlichkeit. Glasklar, dennoch emotional – so hört man diese Musik sonst kaum.

Die Hauptattraktion aber war der Tanz. Neumeiers Stück kreist um einen König, der dem gebildeten, schwulen und später entmündigten Ludwig II. von Bayern ähnelt. Die Kulisse erinnert stark an Schloss Neuschwanstein. Zu Beginn wird der König verhaftet und im Erker seines Schlosses festgesetzt. Am Boden zerstört, erinnert er sich an kostbare Momente seines Lebens, darunter das muntere Richtfest des Schlosses, eine hehre Privatvorstellung des Balletts »Schwanensee« und ein mysteriöser Maskenball, der von unheimlichen Clowns begleitet wird. Edvin Revazov brilliert in der Rolle des Königs, aber auch die Alternativbesetzung verspricht Großes: Alexandr Trusch gilt als Publikumsliebling.

Der König tanzt. Es ist ein oft trauriger, verzwickt-schwieriger Balanceakt, den er darbietet. Seine Verlobte versucht, ihn zu verstehen, er kann ihre Zuneigung nicht erwidern. Seiner Phantasie entspringt ein Gegenspieler, der »Mann im Schatten«, und der gewinnt die Oberhand. In seinen Armen, begraben von einem leuchtend blauen Riesentuch (Wassermassen) stirbt der König. Das ergreifende Stück stammt von 1976. Anzumerken ist ihm das mitnichten.