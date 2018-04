KfW gewöhnt sich an geringere Margen

Frankfurt am Main. Der staatlichen Förderbank KfW machen die niedrigen Zinsen zu schaffen. Der Gewinn sank unter anderem deshalb im vergangenen Jahr um 30 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie Bankchef Günther Bräunig am Donnerstag in Frankfurt am Main sagte. »Wir spüren nach wie vor, dass der Zinsüberschuss Jahr für Jahr zurückgeht.« Auch in den ersten drei Monaten 2018 habe sich dieser Abwärtstrend fortgesetzt. »Solange das Niedrigzinsumfeld so bleibt, werden frühere Ergebnisse von 1,5 bis zwei Milliarden Euro passé sein«, fügte Finanzchef Bernd Loewen hinzu. Die Bank sei zufrieden, wenn sie künftig einen Gewinn von einer bis 1,5 Milliarden Euro erreiche. (Reuters/jW)