WTO rechnet mit wachsendem Welthandel

Genf. Die Welthandelsorganisation WTO befürchtet angesichts der Zuspitzung internationaler Handelskonflikte negative Folgen für den weltweiten Warenverkehr. Zwar werde für dieses Jahr ein Wachstum des Handelsvolumens von 4,4 Prozent und von vier Prozent für 2019 erwartet, erklärte die WTO am Donnerstag in Genf. Diese Entwicklung drohe aber durch protektionistische Maßnahmen »untergraben« zu werden. Eine Spirale von Vergeltungsmaßnahmen sei »das letzte, was die Weltwirtschaft braucht«, erklärte WTO-Generaldirektor Roberto Azevedo. (AFP/jW)