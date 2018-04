Weltgrößte Heuschrecke macht mehr Gewinne

New York. Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat mehr verdient. Der Nettogewinn kletterte im ersten Quartal um 27 Prozent auf 1,09 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Blackrock verwaltete Ende März 6,3 Billionen Dollar – 17 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Fondsgesellschaft flossen 2018 in den ersten drei Monaten 56,9 (Vorjahresquartal: 64,6) Milliarden Dollar an neuem Geld zu. (Reuters/jW)