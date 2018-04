»Nach der Schicht überreichte man die Kündigung«

Foto: Uwe Anspach/dpa

In der Celenus-Rehaklinik im thüringischen Bad Langensalza geht es hoch her: Seit über einem Jahr wird um einen Tarifvertrag gerungen. Was will Verdi bei Celenus erreichen?

Wir wollen über einen Vergütungstarifvertrag verhandeln. Die Belegschaft wird hier vergleichsweise schlecht bezahlt. So erhält eine Krankenschwester momentan 2.100 Euro brutto im Monat. Vergleicht man das mit Tarifverträgen, die in ähnlichen Bereichen angewandt werden, sind die Löhne sehr niedrig, fallen in der Spitze um mehr als 1.000 Euro ab. Das wollen wir aufholen, und zwar schon seit 2016. Damals hatten wir eine Verabredung mit Celenus, dass bis Juli 2017 ein Tarifvertrag ausgehandelt werden soll. Doch das hat bisher nicht funktioniert; im vergangenen Herbst eskalierte die Auseinandersetzung. Im Juli gab es einen ersten Warnstreik, im Oktober, November und Dezember folgten weitere, auch in diesem Jahr besteht der Konflikt weiter. Die Gegenseite hat dabei versucht, die Streiks mit einstweiligen Verfügungen zu unterbinden. Kolleginnen, die sich weigerten, während des Streiks zu arbeiten, wurden abgemahnt.

In der vergangenen Woche wurde dann der Masseurin Carmen Laue gekündigt, ihrer Kollegin Heike Schmidt drohte man ebenfalls mit einer Kündigung. Wie kam es dazu?

Bei der Kollegin Schmidt ist bisher nichts weiter passiert, Carmen Laue aber kündigte man fristlos. Beiden Kolleginnen wirft die Leitung vor, dass sie Infomaterialien zum Streik, etwa Pressemitteilungen von Verdi, verteilt haben. Die Papiere wurden auch in die Patientenfächer gelegt, worüber man sicherlich streiten kann – doch ein Kündigungsgrund ist das nicht. Insbesondere nicht, weil es zuvor keine Abmahnungen gegen die beiden gab. 20 Jahre hat Carmen Laue in der Klinik gearbeitet, und dann hat man sie wie weggejagt: Erst ließ man sie ihre Spätschicht beenden, dann drückte man ihr die Kündigung in die Hand und geleitete sie aus dem Gebäude. Das hat auch ihre Kolleginnen schockiert. Die sind wirklich stinkwütend. Für so ein Verhalten der Leitung hat man kein Verständnis.

Vom Arbeitsgericht dürfte die Kündigung rasch wieder kassiert werden, nicht?

Davon gehen wir aus; natürlich übernimmt Verdi für sie die Rechtsvertretung. Doch erst mal ist die Kollegin nun raus, und so ein Vorgehen setzt einem auch psychisch zu. Umso bewundernswerter finde ich es, dass beide trotzdem weitermachen. Am Tag nach der Kündigung hat Carmen Laue noch an einer Streikaktion teilgenommen.

Welche Motive vermuten Sie hinter dem Vorgehen des Managements?

Die Kollegin war Mitglied der Tarifkommission, ist in den Verhandlungen federführend gewesen. Offenbar will die Klinik eine aktive Gewerkschafterin loswerden und Verdi insgesamt raushalten. Dazu muss man wissen, dass diese Klinik eine von 17 Einrichtungen der Celenus GmbH ist. Die wiederum gehört zu Orpea, einem französischen Investor, der genau aufpasst, was hier passiert. Denn bisher gibt es in den Häusern kaum Tarifverträge, wir gehören da zu den Vorreitern. Es geht also auch darum, ob wir uns im Konzern insgesamt durchsetzen können.

Wie will das Unternehmen die Löhne festlegen, wenn nicht in Verhandlungen mit Ihnen?

Es versucht, eine Einigung mit dem Betriebsrat zu finden. Der Grund ist einfach. Er ist eher vom Arbeitgeber erpressbar als wir. Außerdem sind ihm die Hände gebunden, denn er darf laut Betriebsverfassungsgesetz nicht zum Streik aufrufen, sollte es zu einem Konflikt kommen.

Der Celenus-Betriebsrat steht aber zu seinen Kolleginnen und Kollegen in der Tarifauseinandersetzung. In einem Einigungsstellenverfahren hat er gegen den Vorschlag des Arbeitgebers gestimmt, sodass der auf die Stimme des neutralen Vorsitzenden angewiesen war. Hut ab!

Wie werden Sie nun weitermachen?

Erst mal werden wir nun die Prozesse für die Kolleginnen führen. Gleichzeitig haben wir dem Arbeitgeber signalisiert, dass wir noch immer bereit sind, mit ihm zu reden. Darauf gab es bisher aber keine Reaktion. Die Beschäftigten bereiten nun schon die kommenden Streiks vor – und diskutieren darüber, ob ein längerer Ausstand nötig ist. Einknicken wollen sie jedenfalls nicht.