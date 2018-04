Frühsozialismus und Entwicklungsdiktatur

Beginn des sozialistischen Aufbauversuchs: Sturm auf das Petersburger Winterpalais am 7. November 1917 Foto: UPI/dpa

Am 5. November 2017 fand in Leipzig aus Anlass des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution eine Konferenz statt, an der Wissenschaftler, Publizisten und politisch Aktive teilnahmen. Eingeladen hatten linke Organisationen, darunter verschiedene Zusammenschlüsse der Linkspartei, DKP, SDAJ und der Rotfuchs-Förderverein. Der Bergkamener Pad-Verlag hat nun eine Broschüre mit den Referaten und einigen ausgewählten Diskussionsbeiträgen herausgebracht.

Für Georg Fülberth, dessen Thesen das Bändchen einleiten, war die Oktoberrevolution im Kern eine Etappe auf dem Weg Russlands vom Feudalismus zum Kapitalismus, auch wenn »ihre Akteure (…) sie anders« sahen. Positive Effekte habe sie vor allem in den bürgerlichen Gesellschaften des Westens gehabt, denn hier, so Fülberth, erzwang sie »eine innere Transformation des Kapitalismus zum keynesianischen Wohlfahrtsstaat«. Die »frühsozialistische« sowjetische »Kombination aus Staatseigentum und Parteidiktatur« sei »schließlich an der Unreife ihrer Ökonomie und ihrer Unterlegenheit in der Systemauseinandersetzung zugrunde« gegangen, ihr Untergang habe zur Heftigkeit des marktradikalen Rollbacks beigetragen. Für die Zukunft rechnet Fülberth mit relativer Ruhe in den kapitalistischen Metropolen, während an der Peripherie wohl weiterhin »als Reaktion auf frühkapitalistische Zumutungen frühsozialistische Versuche unternommen und scheitern werden«.

Volker Külow hat vier zentrale Widersprüche des »frühsozialistischen Versuchs« von 1917 ff. ausgemacht: Der durch das Ausbleiben der Revolution in den kapitalistischen Zentren erzwungene »Aufbau des Sozialismus in einem Land« sei an einem bestimmten Punkt in eine »brutale bürokratische ›Entwicklungsdiktatur‹« umgeschlagen; die Produktivkräfte seien nicht revolutioniert, die Arbeitsproduktivität sei nicht qualitativ gesteigert worden; der sowjetische Sozialismus habe keine grundsätzlich höhere Form der Demokratie hervorgebracht; eine »reformerisch-innovative Anpassung des Sozialismus« sei ausgeblieben, auf Krisen daher stets repressiv reagiert worden. Külow meint ähnlich wie Fülberth, dass sich Übergänge zum Sozialismus im 21. Jahrhundert nicht mehr auf das Modell von 1917 beziehen können.

Stark gegenwartsbezogen sind die Überlegungen Arnold Schölzels, der bestreitet, dass der »Impuls von 1917« erloschen sei, und das vor allem mit Verweisen auf den Aufstieg Chinas, die Stabilisierung Russlands und den daran gekoppelten »Niedergang der Vormachtstellung Nordamerikas und Westeuropas in der Welt« begründet. Die eigentliche sozialistische Bewegung sei demgegenüber vorläufig ein stark geschwächter Akteur: »Vorerst geht die Geschichte im wesentlichen auf den Schlachtfeldern weiter, auf denen den westlichen Kriegsherren Einhalt geboten wird.« Die Broschüre, die noch einige andere Stimmen versammelt, bildet die aktuelle marxistische Diskussion zu diesem Thema keineswegs vollständig ab, bietet Interessierten aber einen ersten Zugang. (jW)