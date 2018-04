Ulbricht-Drama und Klassen im Sozialismus

»Engagierte Literaten« im Gespräch. Nach dem Verbot eines Treffens deutscher Schriftsteller in Hamburg durch die Polizei der BRD wird auf einer Pressekonferenz in Berlin (DDR) am 13. Dezember 1960 über den Sachverhalt informiert. Anwesend unter anderem: Peter Hacks, Arnold Zweig und Karl August Weber (v. l. n. r.) Foto: Bundesarchiv / CC-BY-SA 3.0 ,wikimedia commons

Hamburg, im April 1961: Gerd Bucerius, damals Verleger der Zeit, bietet den Veranstaltern eines im Jahr zuvor von der antikommunistischen westdeutschen Polizei verhinderten Schriftstellertreffens Asyl, und so können die Gespräche nachgeholt werden. Die DDR-Literatur wird unter anderem von Peter Hacks vertreten. Unter Unruhe und Gelächter bezeichnet er die Schriftsteller beider deutscher Staaten als Jasager. Nichts hören Literaten, die sich als unabhängige Köpfe feiern, weniger gerne. Doch ist Hacks’ Bemerkung einsichtig. Sein Kriterium ist die Eigentumsordnung, die tatsächlich 1960/61 von den Dichtern im Westen, die als kritisch galten und es vielleicht sogar wagten, einen Wahlaufruf für die SPD zu unterzeichnen, nicht angezweifelt wurde. Der Punkt blieb für Hacks zentral: Er machte am Eigentum an Produktionsmitteln fest, ob eine Gesellschaft fortschrittlich sei. Freiheiten oder Zwänge, die mit der Auseinandersetzung der Systeme verbunden waren, mochten erfreulich oder unerfreulich sein. Wesentlich waren sie nicht.

Dem Gemurr des Hamburger Publikums gingen freilich Passagen voraus, die laut Protokoll von Beifall begleitet waren: »Ich würde formulieren, dass ich nicht für engagierte Literatur bin, sondern für nichtengagierte Literatur von engagierten Literaten«. Vielleicht sah damals das Hamburger Publikum die Dichtung vor angeblich üblen kunstfremden Tendenzen bewahrt; vielleicht wähnte es sogar einen Moment lang, einen Widerständler gegen Forderungen der DDR-Kulturpolitik vor sich zu haben. Doch bedeutet die Passage keine Absage an sozialistische Kunst, sondern ihre Anerkennung als ein Mittel, das von tagesaktueller Propaganda zu unterscheiden ist. 1971 wird Hacks in dem kurzen Essay »Kunst und Revolution« präzisieren: »Eingestandenermaßen ist die Kunst eine Waffe. Eingestandenermaßen ist ein Holzhammer eine Waffe. Nach Aristoteles folgt hieraus nicht, dass die Kunst ein Holzhammer sein müsse.« Eher folgt, »dass die Kunst eine umso bessere Waffe sei, je bessere Kunst sie ist«.

Das heißt nicht, dass Kunst irgendwie milder, kompromisslerischer sein sollte als unmittelbar politische Stellungnahmen. Der Unterschied liegt auf einer anderen Ebene. Politische Interventionen verfolgen ein Ziel, zumeist gegen konkurrierende Kräfte. Sie sind daher oft aus taktischen Gründen undeutlich oder aber höchst einseitig gegen eine feindliche Position gerichtet. Der Dichter im Sozialismus hingegen macht seine Welt erfahrbar, indem er das Mit- und Gegeneinander von für sich berechtigten Kräfte gestaltet. Manche Fragen sind mit dieser Ästhetik nicht zu fassen – etwa der Kampf gegen den Faschismus, der eine in keiner Weise berechtigte Position einnimmt. Hacks erarbeitet jedoch in den 1960er Jahren eine postrevolutionäre Ästhetik, die Kräfte innerhalb des Sozialismus gestaltet – nichtantagonistische Konflikte, die sich ohne Vernichtung auflösen lassen. Seine Dramenform ist die Komödie, nicht die Tragödie. Es handelt sich um die Ästhetik einer Zeit, in der der Sozialismus eine Zukunftsperspektive zu haben schien, und Hacks hat sie in der Niedergangsphase der späten DDR und mehr noch nach 1989 weiterentwickelt, ohne ihre Grundsätze ganz aufzugeben.

Welche Schriften sind politisch?

Das ist eine lange Einleitung, um ein Buch über Hacks’ politische Schriften vorzustellen. Nicht­engagierte Literatur von engagierten Literaten heißt bei ihm eben nicht, wie einige Jahre später bei Peter Handke, dass sich der Dichter als Privatperson engagiert, sein Werk aber rein ästhetisch bleibt; das Scheitern dieser Trennung musste Handke begreifen, als er arglos 1996 über das Kriegsland Jugoslawien dichtete und dafür Dresche bekam. Für Hacks ist die nichtengagierte Literatur von vornherein ein Medium, gesellschaftliche Entwicklungstendenzen zu gestalten; und da er 1955 die DDR als Wohnort gewählt hat, sind dies – bis zu deren Ende – Tendenzen in der DDR.

Wie also grenzt man »politische Schriften« ab, wenn von Hacks zwar offenkundig tagesaktuelle Interventionen existieren, das literarische Werk hingegen gerade als nichtengagiert Auskünfte über die Gesellschaft gibt? Im Jahr 2005 haben André Thiele und Johannes Oehme unter dem Titel »Am Ende verstehen sie es« eine Textsammlung herausgegeben, die im Jahr 1988 einsetzt und hauptsächlich Schriften und Interviews aus der Zeit nach dem Ende der DDR bringt, als Hacks’ postrevolutionäre Ästhetik ihre Grundlage verloren hatte. In dieser Phase politisierte der Autor sein Werk wie seine Präsentation in der Öffentlichkeit. Dieser Band bleibt verdienstvoll und – weil er Hacks‘ Briefwechsel mit Kurt Gossweiler darüber enthält, wie sich die Kapitulationsbereitschaft in Sowjetunion und DDR durchsetzte – auch unentbehrlich. Unentbehrlich ist aber gleichzeitig die kürzlich erschienene Edition von Hacks’ politischen Schriften, die Heinz Hamm unter dem Titel »Marxistische Hinsichten« zusammengestellt hat.

Der Textbestand ist ums Mehrfache erweitert. Das betrifft zum einen politische Schriften im engeren Sinn, die Hacks als Schriftsteller zeigen, der auch schon vor 1989 in tagesaktuelle Kämpfe eingriff: etwa zum Vietnamkrieg oder zu den westdeutschen 68ern, von deren Utopien der politische Realist Hacks wenig hielt. Zum anderen nimmt Hamm einschlägige Texte und Textauszüge aus dem essayistischen Werk in seinen Band auf.

Politische Äußerungen von Dramenfiguren fehlen. Personenrede bleibt Personenrede, sogar wenn viele Anzeichen dafür sprechen, es mit Positionen auch des Autors zu tun zu haben. Ebenfalls fehlen Briefe, soweit nicht Hacks selbst sie publiziert und damit als öffentliche Äußerung markiert hat. Es bleiben also Essays, Interviews und Gespräche, und hier wird es schwierig. Der Dichter Peter Hacks hat kaum je ohne Bezug auf Gesellschaft über Literatur und Theater geschrieben; über Gesellschaft hat er sich – zumindest bis 1989 – zumeist anhand literarischer Themen geäußert.

Jede Auswahl, was denn den »Politischen Schriften« zuzurechnen sei, ist also angreifbar. Zum Beispiel bringt der Band aus dem von Hacks 1978 geleiteten Akademiegespräch zum Thema »Sozialistischer Realismus heute« einen Auszug über Fraktionen in der Kulturpolitik der DDR. Das ist nicht uninteressant – aber von Hacks im Verlauf der Diskussion improvisiert. Die Einleitung, die er für diesen Abend vorbereitet hatte, entwickelt grundsätzlich das Verhältnis von Kunst und sozialistischem Staat und schließt Gedanken ein, wie eine nachvollziehbare und produktive sozialistische Zensur verfahren müsse.

Andere Kritiker würden andere Wünsche äußern als der Rezensent; das Gespräch steht hier nur für die Schwierigkeit, was in den Band aufzunehmen war. Und da wir gerade bei Problemen sind: ist deren eines, was ein Kommentar leisten muss. Hamm liefert vorbildlich genau Informationen zu Entstehung und Textüberlieferung. Er gibt damit ein Muster für künftige Hacks-Editionen.

Den Stellenkommentar jedoch könnte man sich ausführlicher vorstellen. Der Herausgeber nämlich setzt ein Maß an historischer Bildung voraus, an das der Rezensent, der in Universitätsseminaren geduldig erklärt hat, wer im Ersten Weltkrieg wann gegen wen gekämpft und am Ende gewonnen hat, nicht mehr recht zu glauben vermag. Depression beiseite: Wer heute zu studieren beginnt und im günstigen Fall die »Marxistischen Hinsichten« aus dem Regal einer Seminarbibliothek zieht, war bei den Anschlägen vom 11. September 2001 ein Säugling und beim Untergang der DDR noch lange nicht geboren. Vieles Geschehene ist historisch geworden und kann auch bei überdurchschnittlich Informierten nicht mehr vorausgesetzt werden.

Wie also gibt man Texte aus der jüngeren Vergangenheit heraus? Stellt man sich Leser vor, die – ein Smartphone stets griffbereit – auf entsprechende Wikipedia-Artikel zugreifen? Oder gibt man für alle Fälle Informationen, die den entsprechenden Zusammenhang erklären? Das ist im Einzelfall eine schwierige Entscheidung. Der Rezensent jedenfalls ist in dieser Hinsicht hoffnungsärmer als Heinz Hamm.

Aus dem Nachlass

Dennoch: Die späten politischen Schriften Hacks’ waren bislang nie so umfangreich dokumentiert und erläutert wie im vorliegenden Band. Darin erschöpft sich aber nicht seine Bedeutung. Wahrscheinlich noch wichtiger sind die Skizzen, die Hamm aus dem Nachlass zusammengestellt hat. Sie eröffnen eine ganz neue Perspektive auf das späte politische Denken Hacks’.

Man kann zweifeln, ob der Autor diesen Blick gebilligt hätte. Alle bisherigen Publikationen, auch über die von Hacks zusammengestellte Werkausgabe hinaus, brachten entweder Texte, die Hacks zu irgendeiner Gelegenheit veröffentlicht hatte, oder Briefe; und dem Dichter fehlte es nicht an dem Selbstbewusstsein, historisch bedeutend zu sein, darum auch Privatbriefe für eine künftige Gesamtausgabe, also für die Öffentlichkeit, zu schreiben. Entsprechend sorgfältig sind sie formuliert. Hamm jedoch erlaubt einen Blick in die Werkstatt: in Notate und Skizzen, die nur eben Gedanken festhalten sollen, doch keine Ergebnisse sind. Soll man das überhaupt veröffentlichen? Ja, wenn die Skizzen über das hinausgehen, was in fertigen Texten enthalten ist. Dies ist hier der Fall.

Das gut hundert Druckseiten umfassende Material lässt sich in drei große Gruppen aufteilen. Etwas mehr als ein Drittel nehmen Notizen aus den Jahren 1989 bis 1991 ein. Sie befassen sich fast ausschließlich mit dem Ende der DDR, das Hacks als Konterrevolution begreift, also mit der Frage nach den Ursachen und den Verantwortlichen. Mehrere Anläufe zu einem »Vorwort« deuten an, dass Hacks an ein Buch, mindestens aber an einen umfangreichen Essay dachte. Daraus wurde nichts, doch sind mehrere Formulierungen in andere Texte eingegangen: Der späte Hans Magnus Enzensberger wird als »greise 5-Mark-Hure des Imperialismus« im Essay »Die Schwärze der Welt im Eingang des Tunnels« auftreten, und manches nimmt Hacks’ Couplets vorweg – oft sarkastische zweizeilige Gedichte, die ganz auf eine Pointe hin gearbeitet sind.

Manches in diesen Notaten ist nachlässig geschrieben, manches wiederholt sich, doch sehr viel mehr zeigt, wie Hacks seinen Zorn auf die Konterrevolution produktiv machte. Hier tritt ein Ich auf, das sich von dem des kanonisierten Werks zuweilen unterscheidet. Das Ich in den Essays der Werkausgabe ist bei dem sehr reflektierten Dichter Hacks eine Kunstfigur. Diese Kunstfigur verfügt über die Distanz, mit der ihr Autor tatsächlich auf die Welt zu schauen vermochte. Den Begriff der »Authentizität« hat Hacks mit Recht gehasst. Ihm ging es um Haltung auch gegenüber Unerfreulichem. Nur ganz ausnahmsweise gibt er in seinen Essays unverstellt eigene Empfindungen wieder, etwa die Alpträume, die eine vom Romantiker Jakob Grimm mit Genuss ausgemalte Hinrichtungsmethode verursachte.

Die Notate kennen ebenfalls das Bonmot, das im Werk dazu dient, die Welt im Griff zu behalten: »Ich habe schon meine ersten 16 Jahre unter den Nazis verbracht. Das wird jetzt langweilig.« Sich über eine künftige Langeweile zu beklagen, statt vom Schrecken zu schreiben, ist weder zynisch noch verharmlosend, sondern eine Möglichkeit, sich vom Schrecken nicht überwältigen zu lassen. Doch zeigt sich öfter als sonst ein Ich, das diesen Schutzschild nicht kennt.

Aber auch diese Haltung ist häufig gebrochen. So heißt es über die USA: »Diese Nation, die ich dafür hasse, dass ich kein Mitleid mit ihr empfinden kann«. Dieser Satz verrät einerseits den subjektiven Grund einer politischen Gegnerschaft. Andererseits macht er den Vorgang bewusst, objektiviert ihn damit. Hacks, auch in seiner Werkstatt, ist nicht einfach einer von uns, der seinem Empfinden freien Lauf lässt. Er kennt es und ist dabei, mit ihm zu arbeiten, um daraus gültige Literatur zu machen.

Ulbrichts Ende

Die zweite der großen Gruppen besteht aus Vorarbeiten zu einem geplanten, jedoch nie ausgeführten Drama über die Absetzung Walter Ulbrichts 1971. Ulbricht war für Hacks der Inbegriff sozialistischer Staatskunst. Das betrifft die praktische Ebene: Es galt, das Kräfteverhältnis auszutarieren zwischen Spezialisten aus der Wirtschaft, die über Leistungsanreize die Produktivität erhöhen sollten, und der Partei, die einen Rückschritt in kapitalistische Verhältnisse zu verhindern hatte. Ebenso – und ungewöhnlich genug – schätzte Hacks Ulbricht als Theoretiker.

Tatsächlich hätte Ulbrichts Ansatz, den Sozialismus als eigenständige und langdauernde Gesellschaftsformation zu betrachten, Problemlösungen erlaubt. Die offizielle Theorie, von der Sowjetunion rasch gegen Ulbrichts Vorschläge in Stellung gebracht, sah den Sozialismus als Übergangsgesellschaft – unglücklich irgendwie zwischen Kapitalismus und Kommunismus vegetierend und als möglichst schnell zu überwinden keiner eigenen Begriffsbildung würdig. Scheinbar radikal das nächste Stadium der Menschheitsgeschichte ansteuernd, verfehlte diese Ungeduld die nötige Analyse, zu welchen Widersprüchen ein warenproduzierender, verrechtlichter Staat führt, der doch das Privateigentum an Produktionsmitteln im wesentlichen überwunden hat. Das war bequem gleichermaßen für kommunistische Utopisten, die sich mit den Voraussetzungen ihrer Utopie nicht befassen mochten, und für kleine Machthaber innerhalb des Bestehenden, die sich keiner grundlegenden Überprüfung ihres Tuns unterwerfen wollten. Tatsächlich verhinderte die Weigerung, den Sozialismus als eigenständig anzuerkennen, seine Weiterentwicklung.

Ulbrichts Sturz hatte dann nach innen eine auf Konsum ausgerichtete Wirtschaftspolitik zur Folge, die von Leistung kaum etwas wissen wollte und eine Verschuldung beim westlichen Ausland in Kauf nahm. Nach außen folgte die Politik nach 1971 der Illusion einer »friedlichen Koexistenz«, ohne die Gefahren des fortbestehenden Imperialismus zu berücksichtigen. Hacks interessierte sich zum einen für die Rolle der Sowjetunion bei der Inthronisierung Honeckers (wie auch später bei der Ablösung Honeckers, der immerhin Gorbatschows Politik verweigerte, durch Krenz). Zum anderen ging es ihm darum, anschaulichen Stoff für dramatische Szenen zu gewinnen. Man muss schließlich wissen, wie Verhandlungen hinter den Kulissen verlaufen und ein Parteitag organisiert wird, um das dann wieder zu vergessen und das Wesentliche dramatisch zu verdichten. Vorliegender Band bringt Hacks’ Notate von Gesprächen mit den Zeitzeugen Werner Eberlein, Gerhard Schürer und Alfred Neumann.

Sozialismus und Imperialismus

Der Ulbricht-Komplex, letztendlich nicht dramatisch ausgeführt, ist jedoch nur ein Teil der Versuche Hacks’ nach 1989, die Niederlage des Sozialismus zu begreifen. In seinen letzten Lebensmonaten, nachdem er das von ihm für gültig erklärte Werk für die fünfzehnbändige Ausgabe zusammengestellt hatte, die 2003 im Eulenspiegel-Verlag erschien, setzte er sich an ein politisches Buch. Der Herausgeber Hamm hat die Skizzen unter der Überschrift zusammengefasst, die Hacks erwogen hat, und daraus den Titel für den gesamten Band gewonnen: Marxistische Hinsichten.

In einem Brief an Hans Heinz Holz vom 22. Februar 2003 beschrieb Hacks seine Entwürfe als »netten Stoff für den ersten Supplementband«. Damals hatte er kaum mehr als ein halbes Jahr zu leben und war er bereits von seiner Krebserkrankung geschwächt. So sind auch nur Notate überliefert: einige Entwürfe für den Aufbau des Werks, ein paar Sätze für ein Vorwort, Exzerpte, Beobachtungen, Fragestellungen. Die Dispositionen für die Gesamtanlage unterscheiden sich so stark, dass kaum zu sagen ist, welchen Schwerpunkt das fertige Werk gehabt hätte. Grundlegende theoretische Überlegungen zum Imperialismus, eine Rekonstruktion von Walter Ulbrichts theoretischen Leistungen, Beobachtungen zu Revisionismus und Konterrevolution, aber auch kulturellen Niedergangserscheinungen stehen für den Leser noch kaum verbunden nebeneinander. Wie hätte ein Abschnitt über »Sozialistische Klassen« mit einem anderen über »Untaten der Rechtschreibreform« sowie dem Kapitel »Die Verrücktheiten der Westdeutschen« zusammengehen können?

Man darf eben von Arbeitsskizzen keine Konsistenz einfordern. Sie sind Vorstufe eines Werks und dienen dem Verfasser, der allein weiß, welchen Reichtum an Ideen das Gekritzel birgt, als Gedächtnisstütze. Auch wenn der Bereich der Kultur ein schwer zu ermessendes Gewicht in Hacks’ Konzeption besitzt: Die seit dem Hamburger Schriftstellertreffen geänderte Weltlage hat deutliche Wirkungen hinterlassen. 1961 gab es einen Sozialismus, der sich zu verteidigen wusste; und so entwarf Hacks eine Kunst, die – nicht mehr agitatorischen Notwendigkeiten unterworfen – mit der Spannung von Erreichtem und sozialistischem Ideal befasst war. Bereits im letzten Jahrzehnt der DDR, während ihres offenkundigen Niedergangs, politisierte sich Hacks’ Kunst, und mehr noch nach dem Sieg des Westens. Der Politisierung der Kunst folgte als letzter Schritt der Übergang zur politökonomischen Theorie. Neben den – teils bereits veröffentlichten – Briefwechseln der letzten Lebensjahre und dem in die Werkausgabe aufgenommenen Essay »Georg Nostradamus oder Professor Fülberths Vorhersage« zur Überlebensdauer des Imperialismus geben die Skizzen aus dem Nachlass Auskunft über Hacks’ letzte Arbeiten.

Heinz Hamm hat das von ihm für die Veröffentlichung ausgewählte Material in vier Abschnitte unterteilt. Wer immer sich für Hacks interessiert, wird alle mit größtem Interesse lesen. Der erste Abschnitt, betitelt »Titel, Dispositionen, Vorwort«, erlaubt einen Einblick in Hacks’ Arbeitsweise, wie ihn keine der bisherigen Ausgaben bot. Der dritte Komplex, »Geschichte der Konterrevolution und des Revisionismus«, bringt Ansätze zu einer detaillierten Analyse, wie – von der sowjetischen Führung gesteuert und über Geheimdienste implementiert – die Kommunisten in der DDR weniger besiegt wurden als die Selbstauflösung wählten. Hacks benennt Schuldige und betont, in Anlehnung an Brechts Formulierung, dass das Verbrechen Name und Adresse habe: Man dürfe nicht auf die Produktivkräfte ausweichen. »Die Pr. stehen nicht im Adressbuch«. Warum aber die konkreten Personen, bis hinauf zum Generalsekretär der KPdSU, das taten, was sie taten, wollte Hacks noch klären: »Das Geheimnis der Geschichte bleibt eines trotz Gossweiler. Mutmaßungen: Kaukasus, Rauschgift, Schmuggel«. Aber die Erklärung, dass der Sozialismus unterging, weil die kaukasische Mafia Gorbatschow erpressen konnte, konnte auch Hacks nicht zufriedenstellen.

Wichtiger sind denn auch die Abschnitte zwei und vier des Konvoluts. Der zweite Komplex, »Geschichte der Herrschaft des Sozialismus«, bringt vor allem Notate zu den Klassen nach der Revolution. Es ging Hacks darum, neue sozialistische Klassen, die nicht durch ihre Stellung zum Eigentum bestimmt waren, zu erkennen. Bekannt und in der Hacks-Diskussion gut aufgearbeitet ist seine Definition von zwei Hauptklassen, nämlich den Spezialisten und dem Parteiapparat, die günstigenfalls durch einen Herrscher wie Ulbricht im Gleichgewicht gehalten werden. In diesem absolutistischen Schema fehlt die Arbeiterklasse, die tatsächlich in nur wenigen Dramen Hacks’ aus der DDR-Zeit eine Rolle spielt. Hier nun holt er das Versäumte nach, und zwar auf eine Weise, die nicht der marxistischen Tradition entspricht. Seine Perspektive bleibt eine von oben, vom Staat: Es ist eine Klasse, »mit der ich versuchen würde, es mir nicht zu verderben, doch keinesfalls eine, auf die ich mich wollte stützen müssen«.

Die Arbeiterklasse in ihrer Mehrheit – nicht in ihren politisch bewusstesten Vertretern – nämlich ist pragmatisch, mit gering ausgeprägter Opferbereitschaft, nicht auf Anstrengungen zum Aufbau des Sozialismus versessen; doch ebensowenig konterrevolutionär und von den Illusionen über kapitalistische Freiheit besessen, an die manche Intellektuelle glaubten. Sie besitzt Macht mittels »stillschweigender Verabredungen«, an denen Politik auch scheitern kann.

Von großer Bedeutung ist auch der vierte Komplex, den Hamm unter dem Titel »Ökonomie des Sozialismus und des Imperialismus« zusammengestellt hat und der eine eigene Aufarbeitung verdienen würde. Die Schwierigkeit ist hier, dass Hacks sehr voraussetzungsreich Theorien kurz skizziert und vieles noch in Frageform fasst. Klar ist, dass er dem späten Ulbricht folgt, der den Sozialismus, obgleich noch warenproduzierend, vom Imperialismus absetzt. Auch ist aber klar, dass Hacks eine »unreine« Wirtschaftsordnung bevorzugt, also mit Ulbricht einiges Kleingewerbe in privater Hand lassen möchte. Wichtig ist zudem allerdings Rosa Luxemburgs »Akkumulation des Kapitals« (1913). Luxemburg wies nach, dass die erweiterte Reproduktion des Kapitals nur durch die Einbeziehung bislang Unbeteiligter gelingen kann. Zentral sind dabei die »dritten Personen«, die nicht unmittelbar durch ihre Position zu den Produktionsmitteln definiert sind. Beamte aber, Künstler oder Prostituierte schöpfen Einkünfte der beiden Hauptklassen ab, kommen also für die Lösung des Problems, woher der notwendige Wertzustrom kommt, nicht in Betracht. Vielmehr müssen andere »dritte Personen« her, aus vom Kapitalismus noch nicht erfassten Bereichen; bei Strafe des Untergangs muss der Imperialismus expandieren.

Wenn Hacks auch für die Warenwirtschaft im Sozialismus die »Einbeziehung dritter Personen« zur Voraussetzung des Erfolgs erklärt, kann er nicht den Kolonialismus meinen. Welche »dritten Personen« aber meint er sonst, und welche Stellung haben sie in der Reproduktion der sozialistischen Ökonomie? Den Abschluss der veröffentlichten Skizzen bilden 29 Fragen, auch sie nur zum Teil und vorläufig von Hacks beantwortet.

Man kann aus den Notaten Antworten gewinnen; einige von denen hat der Herausgeber bereits in einem Aufsatz im Sammelband zur 7. Hacks-Tagung, »Reiche Gleichheit«, im Jahr 2014 gegeben. Vor allem liegt hier ein Arbeitsprogramm vor, an dessen Ende eine politische Ökonomie des Sozialismus stände.