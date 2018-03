Absolution für 3.000 Euro

Aufklärungsverhinderer haben nichts zu befürchten, während die Opfer der Rechtsterroristen vom NSU - hier Angehörige des Opfers Elif Kubasik bei einer Gedenkveranstaltung in Dortmund - noch heute für ihre Rehabilitierung vom Tatverdacht kämpfen Foto: Bernd Thissen/dpa

Der Initiator der »Operation Konfetti« im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) soll 3.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen, dann wird das gegen ihn geführte Verfahren wegen Strafvereitelung im Amt eingestellt. Der Referatsleiter Axel M. alias »Lothar Lingen« hatte im November 2011 Akten über V-Leute im Bereich Rechtsextremismus vernichten lassen – wenige Tage, nachdem durch den Tod der Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt der »Nationalsozialistische Untergrund« (NSU) aufgeflogen war. Diese Woche berichtete die Tageszeitung Die Welt unter Berufung auf ein Schreiben der Kölner Staatsanwaltschaft von der Einstellung des Verfahrens gegen Geldauflage.

Über die Gründe der Aktenschredderei hatte »Lingen« 2012 den ersten Untersuchungsausschuss des Bundestages zum NSU belogen: Er habe lediglich abgelaufene Aktenbestände aus Gründen des Datenschutzes löschen wollen. Ein direktes Vertuschungsmotiv sei ihm fremd gewesen, weil er dienstlich nichts mit dem Umfeld des NSU oder Mitgliedern der Gruppe selbst zu tun gehabt und dort keine V-Leute geführt habe. Eine »Deckblattmeldung« (Erkenntnismeldung von V-Leuten) des BfV vom 19. Dezember 2001 belegt jedoch, dass er »persönliche Gespräche« in Jena mit einem V-Mann namens »Teleskop«, einem Funktionär der NPD-Jugendorganisation JN, führen ließ. In dem vierseitigen Bericht geht es unter anderem um André Kapke, einen Jugendfreund der – hier als »noch flüchtige Rohrbombentäter« benannten – Neonazis Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, sowie den inzwischen als NSU-Unterstützer angeklagten Ralf Wohlleben. Das Dokument ist von Axel M. unterschrieben. Am 8. November 2011, wenige Stunden nachdem sich Zschäpe auf einer Polizeistation in Jena den Sicherheitsbehörden gestellt hatte, ließ »Lothar Lingen« die Akten über V-Leute in der rechten Szene Thüringens durchsuchen und gegen den expliziten Widerspruch der Hausarchivarin eine Vielzahl davon vernichten.

Im zweiten Untersuchungsausschuss des Bundestages zum NSU hielt die Obfrau der Fraktion Die Linke, Petra Pau, im September 2016 »Lingen« einen Auszug aus dem Protokoll seiner Vernehmung durch die Bundesanwaltschaft vor. Hier hatte er ganz offen Vertuschungsabsichten bekundet: »Die bloße Bezifferung der seinerzeit in Thüringen vom BfV geführten Quellen mit acht, neun oder zehn Fällen hätte zu der – ja nun heute noch intensiv gestellten – Frage geführt, aus welchem Grunde die Verfassungsschutzbehörden über die terroristischen Aktivitäten der drei eigentlich nicht informiert gewesen sind. Die nackten Zahlen sprachen ja dafür, dass wir wussten, was da läuft, was ja aber nicht der Fall war. Und da habe ich mir gedacht, wenn (…) die Anzahl unserer Quellen (…) in Thüringen nicht bekannt wird, dass dann die Frage, warum das BfV von nichts gewusst hat, vielleicht gar nicht auftaucht.«

Daraufhin erstatteten die Witwe und die Tochter des in Dortmund vom NSU erschossenen Kioskbesitzers Mehmet Kubasik sowie die Anwälte der Familie bei der Kölner Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Strafvereitelung im Amt gegen »Lingen«. Das Ermittlungsverfahren soll nun nach einer am 16. März von Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn erlassenen Verfügung gegen die Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 3.000 Euro eingestellt werden.

Trotz der belastenden Aussage von M. bei der Bundesanwaltschaft sei laut Willuhn nahezu sicher ausgeschlossen, dass er bei der Aktenvernichtung in verschwörerischer Absicht gehandelt habe, berichtete die Welt. M. habe sich nach Einschätzung des Kölner Staatsanwalts nur Arbeit ersparen und den Aktenbestand bereinigen wollen.