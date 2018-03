Melodie & Rhythmus retten – 1.000 Abos jetzt!

8. Wir wollen rechten Demagogen auch auf kulturellem Gebiet etwas entgegensetzen. Die notwendigen Voraussetzungen sind nur zu erreichen, wenn wir in gemeinsamer Anstrengung die materiellen und organisatorischen Grundlagen dafür schaffen, dass die Waffe der Kritik mit Melodie & Rhythmus ein wirkmächtiges Magazin erhält. Der nächste Schritt dazu sind 1.000 Perspektivabonnements für Melodie & Rhythmus – das Magazin für Gegenkultur! Dafür brauchen wir praktische Unterstützung von Leserinnen und Lesern, Kulturschaffenden und befreundeten Organisationen, Parteien, Bewegungen. Jeder konkrete Beitrag zählt! 1.000 Abos jetzt!

6. Wenn wir diese Ziele erreichen, versprechen wir, dass das nächste Heft der Melodie & Rhythmus am 15. Dezember 2018 an den Start geht (Heft 1/2019). Von Juli bis Dezember 2018 soll der Bestand an bezahlten Abonnements zudem um weitere 400 gesteigert werden.

4. Noch bevor wir mit einer Kampagne starteten, wurden mehr als 200 Perspektivabos geordert, erklärten sich zahlreiche Künstler bereit, uns zu unterstützen, gab es Signale aus Organisationen, bei einem Neustart zu helfen. Daraufhin entwickelten wir ein Konzept zur Fortführung der Melodie & Rhythmus in drei Stufen.

3. Aber die Nachfragen hörten nicht auf. Viele wollten wissen, welche Bedingungen denn erfüllt sein müssten, um die M&R weiterzuführen. Nach unseren Berechnungen werden zur Finanzierung 1.700 zusätzliche Abonnements benötigt sowie eine Verdoppelung des bisherigen Anzeigenvolumens. Neben einer Verbesserung des Einzelverkaufs werden auch Spenden für die Finanzierung einer Werbekampagne in Höhe von mindestens 20.000 Euro gebraucht. Ziele, die ohne engagierte Beteiligung von Organisationen, Kulturschaffenden und anderen Unterstützern nicht umzusetzen sind.

2. Darauf meldeten sich viele Leserinnen und Leser, Künstler und andere Kulturschaffende und forderten den Verlag auf, das Magazin weiterzuführen, weil es gerade in Zeiten des rechten Vormarsches dringender denn je benötigt werde. Wir antworteten, dass dies ohne Unterstützung nicht möglich sei – zumal die Verlag 8. Mai GmbH auch enorm viel Kraft für die Weiterentwicklung von Print- und Onlineauftritt der Tageszeitung junge Welt braucht.

1. An dieser Stelle erklärten wir am 6. Januar 2018, dass die Verlag 8. Mai GmbH die Produktion der Kulturzeitschrift Melodie & Rhythmus einstellen muss. Die materiellen Grundlagen reichen nicht, um die Umsetzung der hohen inhaltlichen Ansprüche der Zeitschrift auf Dauer zu finanzieren, teilten wir mit.

Künstlerkampagne

Musiker, Komponisten, Literaten und Kabarettisten setzen sich für Melodie & Rhythmus ein und haben in Videos und Texten ihre Gedanken über Gegenkultur festgehalten. Sie »ist eine Kraft, ein Ruck, ein kollektiver Versuch, die gegenwärtige Vorstellung davon zu verändern, was Kreativität sein könnte«, und bedeute »neu gestalten, reaktivieren, wieder Form annehmen, eine Injektion totaler Frische zu geben«, erklärte Jason Williamson von den Sleaford Mods.

Gegenkultur »heißt, gegen die Kultur der Herrschenden zu sein. Gegen eine Kultur, die uns das Wissen austreiben will, dass wir aufbegehren und die Welt verändern können«, unterstreicht Konstantin Wecker. Die Band Black Heino schreibt: »Gegenkultur bedeutet, die Stimme zu erheben, wo andere nur Schalali singen.« Dafür werde M&R dringend gebraucht. Das meinen auch Friedemann, Dota Kehr, David Rovics, Heinz Ratz, Jean-Hervé Péron, ehemaliger Gitarrist von Faust, The Baboon Show, Los Fastidios, die Autoren Tim Wells, Moshé Machover u. v. a.

»Die Demokratie braucht immer eine starke Opposition, weil sie sonst der Diktatur immer ähnlicher wird«, sagt der Kabarettist Christoph Sieber, der sich ebenfalls an der Künstlerkampagne zur Rettung von M&R beteiligt. Sollte das Magazin eingestellt werden, so Sieber weiter, »dann fehlt in diesem Land schon ein wichtiges Medium der Gegenkultur«. Theaterregisseur Johann Kresnik sieht das ähnlich. Denn »M&R beschäftigt sich mit Künstlern, die sich gegen die herrschende Politik stellen und sich weigern, Kultur zu repräsentativen Zwecken zu verniedlichen«.

Das internationale Fotografennetzwerk Activestills schätzt M&R vor allem für ihre »Kampfansagen an den herrschenden Diskurs. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Arbeit darin vorgestellt wurde.« Und Nicolaus A. Huber berichtet: »Als ich vor nicht allzu langer Zeit M&R kennenlernte, war ich verblüfft und begeistert, dass es so etwas überhaupt noch gibt.« So ein kritisches Organ sei »in unserer rechtsdrehenden Welt unverzichtbar«, findet der Avant­garde-Komponist. »M&R darf nicht sterben!«