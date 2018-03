Ein Kreuz mit dem Kreuz: Sich religiöser Anordnungen zu widersetzen ist 2018 noch ein rebellischer Akt Foto: Marcus Brandt/dpa

Leipziger Atheisten machen am Karfreitag Party. Auch in anderen Städten heißt es: Schluss mit dem Tanzverbot! Ein weltanschaulich neutraler Staat darf seine Bürger nicht zur »Jesus starb für unsere Sünden«-Trauer verpflichten. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2016 gilt: Der Tanz am »stillen Freitag« muss Ausdruck einer klaren weltanschaulichen Abgrenzung gegenüber dem Christentum sein. Wie finden Sie das?

Ich halte das für einen guten Anfang, aber noch keine zufriedenstellende Lösung. Es kann nicht sein, dass wir uns in einem säkularen Staat gegen eine irrationale Weltanschauung richten müssen, nur um unser Recht wahrnehmen zu dürfen, Tanzen zu gehen. Das muss unabhängig davon möglich sein.

Sie sind Autor des Buches »Gottlos glücklich: Warum wir ohne Religion besser dran wären«. Bei der »Heidenspaß-Party« in Leipzig erklären Sie dies den Gästen.

Ohne Religion wären wir besser dran, weil wir uns dann von einer Ideologie freimachen, die darauf beruht, die Welt nicht verstehen zu wollen. Wir würden uns von Lobbyisten lossagen, die ihr Recht auf religiöses Pathos über das Selbstbestimmungsrecht der Individuen stellen. Das wäre ein zivilisatorischer Fortschritt. In Geschichte und Gegenwart beruhten und beruhen auch Kriege darauf, dass die einen sich als »die Guten« mit dem vermeintlich richtigen Gottglauben definieren und die anderen als »die Bösen« abqualifizieren. Freilich folgen Kriege territorialen und ökonomischen Interessen. Die Religion aber lässt sich als Brandbeschleuniger instrumentalisieren, um den Gegner zu enthumanisieren: Er glaubt nicht an den richtigen Gott, hat es deshalb nicht verdient, wie ein Mensch behandelt zu werden.

Viele Menschen folgen den Kirchen zwar nicht begeistert, wollen sie aber wegen des Miteinanders in deren Gemeinden nicht missen. Haben die Atheistenverbände darauf eine Antwort?

Es gibt sonntägliche Treffen, wo miteinander gesungen und diskutiert wird, Vorträge zu hören sind – also so eine Art »Gottesdienst ohne Gott«. Ich finde aber, dass die Humanisten nicht unbedingt alternative Angebote unterbreiten müssen. Wir wollen vor allem für säkulare Interessen und eine saubere Trennung von Staat und Kirche eintreten.

Es existieren auch noch Ländergesetze, die Ihnen nicht gefallen dürften: In Sachsen gibt es die Möglichkeit, vom Vergnügungsverbot eine Befreiung zu beantragen. Die Kirchen haben sich aber ein Mitspracherecht gesichert und müssen dazu von den Behörden angehört werden.

Das ist ein untragbarer Zustand. Einer unserer zentralen Kritikpunkte ist, dass die christlichen Religionsgemeinschaften hierzulande jede Menge Privilegien genießen. Im Wettbewerb der Weltanschauungen werden sie bevorzugt und vom Staat finanziell subventioniert. Sie haben immensen politischen Einfluss. Kirchenvertreter sitzen im Deutschen Ethikrat, den der Bundestag oder die Bundesregierung mit der Bearbeitung eines Themas beauftragen. Sie sitzen im Rundfunkrat und haben somit Einfluss auf die Meinungsbildung. Sie sind im Kabinett Angela Merkels vertreten, beeinflussen die Gesetzgebung. Nur drei Ministerinnen und Minister haben den Schwur zur Vereidigung nicht auf Gott geleistet. Diese CDU/CSU/SPD-Bundesregierung kooperiert wie geschmiert mit dem Christentum.

Zurück zum Tanzevent: Könnte auch schon das Zeigen des Films »Das Leben des Brian« dazu geeignet sein, die Forderung nach Abgrenzung vom Christentum zu erfüllen?

Der Film ist eine gepfefferte Satire, beinhaltet scharfe Kritik am Christentum. Besser ist es aber, das Publikum aktiv einzubeziehen mit Diskussionen und Vorträgen. In Leipzig planen wir das Abgrenzen so: Mit Betreten der Veranstaltungsräume bestätigen die Gäste, einer humanistischen Weltanschauung zu folgen; weder an Götter noch an Elfen, Kobolde oder Dämonen zu glauben. Und dass jede noch so kleine rhythmische Zuckung ihres Körpers auf der Heidenspaß-Party Ausdruck dieses weltanschaulichen Bekenntnisses ist.