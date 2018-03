»Krieg droht nicht, er wird geführt«

Zielerfassung: In der Bundeswehr-Übungsstadt Schnöggersburg wird auch der Häuserkampf in Sakralbauten trainiert (Letzlingen am 26.10.2017) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Sie werden am Montag an einem Ostermarsch in der Colbitz-Letzlinger Heide teilnehmen. Warum haben Sie sich für die Altmark entschieden?

Linke haben auch immer eine Verpflichtung, vor Ort zu sein, wo Menschen sich wehren. Das ist in der Altmark der Fall, wo schon über zwei hundert Osterspaziergänge und Ostermärsche gegen den Truppenübungsplatz veranstaltet worden sind. Ich finde das ganz toll und fahre dort hin, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Dort gibt es mehr als nur einen Truppenübungsplatz. Die Bundeswehr hat sich mit dem Geisterort Schnöggersburg eine eigene Stadt gebaut. Wie beurteilen Sie die Existenz dieser Anlage?

Offiziell handelt es sich um ein Übungszentrum. Aber um es völlig klar zu sagen: Dort wird Krieg geübt, dort werden Mord und Totschlag geübt. Und wer Krieg übt, wird irgendwann Krieg führen. Deswegen muss man Dinge wie Schnöggersburg auch angreifen.

Dort wird nicht die offene Feldschlacht simuliert, sondern es geht um Einsätze im Großstadtszenario. Was sagen Sie zu dieser neuen Qualität?

Zur modernen Kriegführung gehört auch das Szenario eines Häuserkampfes. Das ist eine bedrückende Entwicklung. Die Friedensbewegung und damit auch die Ostermarschbewegung warnen noch vor Kriegen. Aber ich sage immer: Wir sind inmitten von Kriegen. Es drohen keine kommenden Kriege, sondern es wird Krieg geführt. Ob in Syrien heute oder bald auch im Osten an der ukrainischen Grenze: Wir sind inmitten von Kriegen, und deshalb muss man widersprechen.

Im Fall des Giftanschlags von Salisbury schloss sich die Bundesregierung rasch den europäischen Anschuldigungen gegenüber Russland an. Wie stehen Sie zu diesem Vorfall?

Ich habe 1961 am ersten Ostermarsch teilgenommen, wo wir das Spottlied sangen: »Wenn einer auf die Straße strullt, dann sind daran die Russen schuld.« Die gegenwärtige Eintönigkeit eines Vorwurfes gegen Russland ohne jegliche Beweise, die zeigt mir, dass man Stimmungslagen schaffen will. Solche Dinge wie in Salisbury müssen untersucht werden. In diesem Fall sprach aus meiner Sicht alles für eine seltsam organisierte Geheimdienstaktion, aber ich kann es nicht beurteilen. Die vorschnelle Verurteilung von Russland zeigt mir, was man eigentlich damit erreichen will.

Was muss die Friedensbewegung tun, um nicht in die Rolle des Verteidigers Russlands zu geraten?

Der Friedensbewegung bleibt nur, konsequent gegen militärische Aufrüstung einzutreten. Ich möchte keine Neuauflage der atomaren Bedrohung in Europa haben. Schließlich sind weiterhin amerikanische Atomwaffen in Büchel stationiert. Ich bin natürlich dafür, dass Russland auch abrüstet, aber dafür muss ich mich nicht mit Putin verbünden – er ist kein Sozialist und schon gar kein Kommunist.

Die AfD wirbt für bessere Beziehungen zu Russland. Inwiefern droht eine Öffnung der Friedensbewegung nach rechts?

Die Russland-Politik der AfD wird bestimmt durch ihren Wunsch nach einem autoritären Staat. Das ist das Gegenteil von dem, was ich mir wünsche. Eine Friedensbewegung kann mit Rechten, mit aggressiven Kräften, die dieses Land wieder auf einen Kurs des Elends bringen wollen, nicht paktieren. Das geht auf gar keinen Fall, und das werden wir nicht machen.

Wie schaut es mit dem Generationenwechsel in der Friedensbewegung aus?

Ich freue mich über jeden Opa, der wie ich seine Knochen noch irgendwie zusammenkriegt, und ich freue mich über jeden jungen Menschen, der aktiv ist. Man soll nur nicht glauben, dass man mit Erinnerungen an die Vergangenheit heute noch Leute mobilisiert. Junge Leute werden ihre eigene Form des Protestes finden. Die Friedensbewegung muss immer die Bereitschaft zu einer gewissen Militanz haben. Ich bin aber auch völlig begeistert über die Aktionen von Schülerinnen und Schülern in den USA gegen den freien Waffenverkauf. Die Forderungen sind nicht militant, aber dass plötzlich Hunderttausende junge Leute auf die Straße gehen, das ist doch ein Beispiel dafür, dass solche Bewegungen häufiger aus der Situation heraus entstehen und nicht am grünen Tisch geplant werden können. Daher rate ich der Friedensbewegung: Einheit in der Vielfalt. Man muss immer danach suchen, was gemeinsam möglich ist.