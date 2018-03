»Den Tarif zu kündigen war eine Kampfansage«

Die deutschen Druckereien könnten deutlich mehr Drucken, als es ihnen die Auftragslage erlaubt Foto: Rene Ruprecht/dpa

Der Druckindustrie steht eine Tarifauseinandersetzung bevor. Der »Bundesverband Druck und Medien«, ein Zusammenschluss der Unternehmer, kündigte den geltenden Manteltarifvertrag für Ende September. Dann wollen die Unternehmer deutlich längere Arbeitszeiten als bislang durchsetzen. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Montag mitgeteilt. Hat Sie das Vorgehen der Gegenseite überrascht?

Es kam nicht aus heiterem Himmel. In den vergangenen Jahren haben wir mit dem Arbeitgeberverband mehrfach über eine von ihm geforderte Reform des Manteltarifvertrags und eine von uns verlange Allgemeinverbindlichkeit gesprochen. Das letzte Gespräch fand im vergangenen Juni statt. Danach haben uns die Arbeitgeber mitgeteilt, dass sie zunächst keine weiteren Gespräche mit uns führen möchten. Es dürfte auch kein Zufall sein, dass der Manteltarifvertrag, der die Arbeitsbedingungen wie Urlaub und Wochenstundenzahl regelt, zum 30. September gekündigt wurde. Zu dieser Zeit verhandeln wir auch über den Lohntarifvertrag. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie dann für Zugeständnisse beim Lohn ein Entgegenkommen unsererseits etwa bei den Arbeitszeiten verlangen.

Statt derzeit 35 Stunden im Westen und 38 im Osten wollen die Unternehmer bis zu 40 Stunden arbeiten lassen. Auch sollen diverse Zuschläge gekürzt oder abgeschafft werden. Womit wird dies begründet?

Wir hören immer wieder, der Manteltarifvertrag müsse überarbeitet werden, weil ja sonst so viele Unternehmen aus ihm fliehen würden. Tatsächlich gibt es diesen Trend, und es ist schwer zu sagen, für wie viele der 134.000 Beschäftigten der Branche die Vereinbarung noch direkt gilt. Doch viele Betriebe, die ihm nicht unterliegen, weil sie nicht im Arbeitgeberverband sind, haben mit uns einen sogenannten Anerkennungstarifvertrag geschlossen – und ihn so bei sich in Kraft gesetzt. Vor allem aber kann es nicht die Antwort auf eine abnehmende Tarifbindung sein, die Regelung zu verschlechtern, um sie für Unternehmen vermeintlich attraktiver zu machen.

Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen tarifgebundenen und nicht gebundenen Unternehmen bei Bezahlung und Arbeitszeiten?

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Mantel- und Lohntarifvertrag auch in vielen nicht tarifgebundnen Betrieben eine Richtschnur sind. Abweichungen gibt es meist nur zu einzelnen Regelungen. In einigen nicht tarifgebundenen Unternehmen müssen die Beschäftigten schon heute 40 Stunden in der Woche arbeiten. Andere Betriebe haben seit Jahren keine Lohnerhöhung mehr gezahlt. Wieder andere besetzen ihre Maschinen mit weniger Kollegen, als es Bestimmungen im Manteltarifvertrag vorsehen. Sie betreiben schlicht Lohnkonkurrenz, wollen also andere Betriebe durch schlechtere Regelungen für die eigenen Beschäftigten ausstechen.

Auf ähnliche Weise haben die deutschen Druckbetriebe insgesamt Ihre Konkurrenz in der Schweiz ausgestochen, der ohnehin gewaltige Überkapazitäten – also die Möglichkeit, mehr zu drucken, als es die Aufträge hergeben – zugesetzt hatten.

Die Unternehmen hier stehen im scharfen Wettbewerb zueinander. Damit der nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, müsste der Tarifvertrag allgemeinverbindlich erklärt werden – er würde dann für alle gelten. Einen entsprechenden Antrag haben die Druckarbeitgeber aber abgelehnt. Wir begegnen aber auch dem Problem der Überkapazitäten.

Wenn die Betriebe ohnehin nicht ausgelastet sind, weshalb sollen dann die Arbeitszeiten noch ausgeweitet werden?

Die Frage muss man den Arbeitgebern stellen. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie die Leute länger schuften lassen wollen, um dieselbe Arbeit mit weniger Personal erledigen zu können.

Noch bleiben Ihnen einige Monate, bis die Kündigung wirksam wird. Was tun?

Wir setzen alles daran, dass viele Beschäftigte Verdi beitreten. Denn wenn der Tarifvertrag Ende September endet, wird er für die Gewerkschaftsmitglieder nachwirken. Ein Eintritt in die Gewerkschaft sichert also zunächst die jetzigen Arbeitsbedingungen. Außerdem stärkt jedes Mitglied unsere Position gegenüber den Arbeitgebern. Wir werden uns zudem auf alle möglichen Szenarien einstellen. Die Kündigung des Manteltarifvertrags war eine deutliche Ansage der Arbeitgeber, es kann also zum Arbeitskampf kommen.